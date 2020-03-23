Капуста, яблоки, орехи: диетолог назвала продукты от тревоги во время пандемии

Правильный ли выбор делают эти люди, скупая именно такие продукты? Чем вообще лучше питаться во время стресса на фоне пандемии? Об этом специально для читателей портала Teleprogramma.pro рассказала российский врач, диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

В первую очередь, специалист по правильному питанию отметила, что во время стресса в организме увеличивается количество гормона кортизола, на синтез которого необходим витамин С. Соответственно, при тревожном фоне, который образовался из-за распространения коронавируса, людям необходимо питаться продуктами с большим количеством данного витамина.

«Сейчас цитрусовые, которые считаются идеальным «поставщиком» витамина С, не очень годятся в пищу, потому что лежат на прилавках довольно давно. Другим суперисточником витамина С я бы назвала квашеную капусту с клюквой. Стоит недорого, а пользы – целая уйма» Нурия Дианова

Квашеная капуста низкокалорийна, содержит полезную клетчатку, которая улучшает пищеварение. Капусту без особых усилий можно заквасить самостоятельно, при этом не добавляя в нее никаких дополнительных ингредиентов. Много витамина С и в киви.

Вторым очень полезным продуктом, помогающим снизить тревогу, диетолог называет орехи. В них содержится магний, который даже называют «природный успокаивающий минерал». Он необходим для сотен биохимических реакций в организме, в том числе, синтезе серотонина и дофамина.

«Орехи высококалорийны, питательны и потому нужны совсем в небольших количествах. Идеальным десертом, а то и полноценным блюдом с оптимальным составом микроэлементов от тревоги будет, кстати, печеное яблоко с орехами и медом» Нурия Дианова

Рецепт фруктового «антистресса» прост: обычное яблоко освобождается от сердцевины, вместо которой закладывается несколько штук орехов. Далее фрукт ненадолго помещается в духовку или даже СВЧ-печь, где при высокой температуре теряет влагу. Благодаря этому оно становится более сладким, но не менее полезным.

Медом – небольшим количеством! – поливаем яблоко уже в конце, т.к. при высоких температурах продукт теряет все полезные свойства. А вот орехи после термообработки, напротив, усваиваются гораздо легче, уверяет диетолог.

«Простое и вкусное блюдо содержит и клетчатку, и магний, и витамин С, и даже цинк. К тому же мозг получает полезную сладость, которая сигнализирует о заботе и спокойствии. Таким образом, с помощью одного десерта мы стабилизируем баланс микроэлементов, которые необходимы организму в тревожное время» Нурия Дианова

Иными словами, чтобы «заесть» стресс и тревогу, можно использовать полезные и недорогие блюда.

Согласно оперативным данным портала Стопкоронавирус.рф, на 23 марта в России зарегистрировано 438 случаев заболевания, 17 заболевших поправилось. За все время на территории РФ от коронавируса не случилось ни одного летального исхода.

Справка Teleprogramma.pro

Нурия Дианова — врач диетолог, гастроэнтеролог, разработчик методики похудения. В 2010 году прошла ординатуру по гастроэнтерологии на базе Московского государственного медико-стоматологического университета. В 2012 году прошла профпереподготовку по диетологии на базе Российской медицинской академии постдипломного образования Росздрава. В 2013–2016 гг. прошла аспирантуру по гепатологии на базе МНКЦ.