«Купите свисток!»: как пережить карантин и не развестись

Сейчас многим из нас пришлось «залечь на дно» — самоизолироваться, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

Как пережить это время? Как выдержать несколько недель в одном помещении с мужем и детьми, а иногда — с тещей или свекровью, и сохранить при этом теплые отношения?

Психолог Наталья Толстая: «Уважать личное пространство каждого»

Наша собеседница Наталья Толстая — психолог, писатель, телерадоведущая.

— Как себя вести в замкнутом пространстве? Что делать, если начинают сильно раздражать муж или жена, теща или свекровь?

— Очень интересная и своевременная тема. В обычной жизни мы каждое утро расходимся по своим делам и успеваем за день отдохнуть друг от друга. А теперь многим приходится заново «знакомиться» со своими домочадцами. Оказавшись в таких «военно-полевых» условиях, некоторые начинают «включать начальника», раздавать задания попавшим в поле зрения членам семьи. Далеко не все готовы это принимать и терпеть, возникают конфликты.

Что нужно делать? Уважать личное пространство каждого. Давать возможность побыть наедине мужу с женой. Даже в однокомнатной квартире у каждого должен быть хотя бы свой угол — только его, больше ничей.

Иногда надо даже договариваться по часам — сколько времени каждый будет смотреть телевизор, или большинством голосов выбирать, какие передачи смотреть.

«Купите свисток!»

Чтобы как-то снизить градус при накаленной ситуации, можно использовать заранее придуманные стоп-слова, которые остановят готовые сорваться с губ обидные выражения.

А можно даже купить свисток! И свистеть в него, чтобы не допустить оскорблений. Можно постараться переводить все в смешную плоскость — это помогает свести напряжение на нет. Заведите дома брызгалку — и брызгайтесь, когда станет скучно или грустно, пусть за вами погоняются, это обязательно окончится общим смехом.

Побольше музыки! Она заглушает раздражающие звуки вроде шарканья тапочек.

Проветривайте почаще помещения, чтобы в жилище не накапливались запахи готовящейся пищи — это тоже увеличивает раздражение.

Настольные игры, чай с мятой и совместная готовка

— А как быть тем семьям, кто вынужден находиться на карантине в однокомнатной квартире?

— Вы знаете, чем меньше территория, тем лучше люди приспособлены жить на ней в обществе друг друга. Часто выручают настольные игры — те, о которых мы успели позабыть. Многие готовят вкусную еду, на которую прежде не хватало времени. Это тоже сплачивает — можно готовить всей семьей.

А если уж появляется чувство раздражения, посоветую пить чай с мятой, теплое молоко. Даже самый любимый человек, если с ним находишься рядом круглосуточно, начинает раздражать… Это нормально, но это не должно угрожать отношениям.

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Когда детям нужно потакать

— Дети дома. Школы переведены на дистанционный режим, секции закрыты, им негде выплескивать свою энергию. В таких ситуациях родители порой начинают потакать детям — лишь бы те от них отстали. Позволяют сидеть в интернете неограниченное время, например…

— На самом деле, дети переносят эту ситуацию легче взрослых, почти как вторые новогодние каникулы. И, хотя режим сбивается, многие дети начинают, как ни странно, больше заниматься на карантине. У них ведь осталась привычка заниматься, учиться. А рано вставать теперь необязательно, и ехать-идти никуда не надо, освобождается время — и многие занимаются в удовольствие, в охотку.

В связи с этим совет: не принуждайте детей к строгому графику, к режиму и расписанию! Это очень важно.

В этом случае даже необходимо потакать ребенку — кто-то будет выполнять задания с утра, а кому-то комфортнее сидеть над учебниками допоздна, зная, что он сможет потом отоспаться.

Объятия, поцелуи и… зеркало

И еще важный момент — не забывайте своих детей почаще обнимать и целовать! Ласковые прикосновения и объятия еще никого не подводили.

Улыбайтесь своим домашним почаще, даже если для этого требуются усилия. Поставьте на видное место фотографию, на которой вы все вместе улыбаетесь или смеетесь. Если кто-то ходит все время насупленный, сердитый, в плохом настроении, подносите ему эту фотографию, а еще лучше — зеркало.

Некоторые родители, дорвавшись, что называется, до своего ребенка, начинают его нещадно муштровать: ну-ка, рассказывай химию, ну-ка, учи стихотворение, упал, отжался! Такой прессинг ни к чему хорошему не приведет.

Совет ребенку – отвечать в таких случаях: «Конечно, мама, ты права, я все так и сделаю». Не отказывайтесь, не спорьте, но и не кидайтесь выполнять распоряжения немедленно. Ведь иногда бывает проще послушаться, чем сопротивляться.

«Сама Вселенная дает нам эту возможность – побыть дома, с близкими»

— Возможно ли использовать эти сложные условия самоизоляции для того, чтобы укрепить отношения внутри семьи?

— Да, возможно. Это время, когда сама Вселенная отправляет нас побыть дома, со своими близкими. Обязательно красиво одевайтесь, ухаживайте за собой, чтобы нравиться своим близким. Зажгите свечи, достаньте самую красивую посуду.

Почаще смотрите друг другу в глаза, прикасайтесь друг к другу, вместе принимайте душ или ванну с ароматными пенами, маслами.

Пересмотрите альбомы с фотографиями, переставьте книги на полках, вытрите с них пыль. Отыщите музыку, под которую вы когда-то познакомились, которая звучала, когда вы начали встречаться, послушайте ее вместе. Проведите генеральную уборку — не только в доме, но и в своей душе!

Посмотрите вместе интересное кино, обсудите его. Прочитайте книжку и оставьте в ней свои закладки — на самых интересных местах, чтобы потом тоже обсудить. Спрашивайте: как у тебя дела, о чем ты мечтаешь? Ведь мы давным-давно не задаем друг другу таких вопросов… Очень хорошее время сейчас, чтобы строить планы на будущее.

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«Обниматься лучше, чем ругаться!»

В это время особенно важен правильный самонастрой. Говорите себе почаще: я не буду разражаться. Надо беречь друг друга.

Сейчас время испытаний. Русские люди даже во время войны в окопах пели песни под баян. Пойте вместе! Лучше петь, чем воевать. Трудности нас объединяют, мы так устроены. Давайте будем обниматься, а не ругаться!

Справка:

Наталья Толстая окончила в 1996 году Ростовский государственный медицинский университет, получив образование на педиатрическом факультете.

В 2014 году закончила интернатуру по психиатрии в РУДН с получением сертификата специалиста с доступом к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности по специальности «Психиатрия».

В 2015 году окончила курсы повышения квалификации на кафедре психиатрии, наркологии и психотерапии РУДН по специальности «Психотерапия». В 2015 году окончила курсы повышения квалификации «Сексология XXI века для практических психологов XXI века» в Институте психоанализа.

В 2019 году получила диплом о профессиональной переподготовке по программе «Психиатрия и наркология» в Национальной академии современных технологий.

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