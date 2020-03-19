«Чем страшнее, тем смешнее»: психолог объяснила, зачем людям мемасики о коронавирусе

Одновременно с этим по Сети гуляют тысячи мемов, высмеивающих и коронавирус, и панику от пандемии, и даже тех, кто в реальность существования нового заболевания вовсе не верит.

Зачем нам смеяться над серьезными вещами? Что человек получает, когда превращает нешуточные явления в предмет шуток, острот и иронии? На эти вопросы специально для читателей портала Teleprogramma.pro рассказала психолог Анна Завгороднева.

«Смеяться над тем, что вызывает у человека страх и опасение, — нормальное, исторически сложившееся явление. Это позволяет человеческой психике «отреагировать», снять накопившееся напряжение. Таким образом мы можем сохранить целостность восприятия ситуации и не поддаться паническим эмоциям» Елена Завгороднева

Как поясняет психолог, смех — это нормальная коммуникативная реакция на окружающий мир. Еще младенцы начинают «общаться» со средой через смех и радость, сигнализируя отсутствие боли или дискомфорта.

В культуре смех сформировался в целое культурно-социальное явление, которое помогало снизить градус тяжести повседневной жизни, выйти в некий «антимир», свободный от условностей, несправедливости, неблагополучия и прочего.

«Неспроста получили популярность такие жанры, как «черные комедии». Они позволяют говорить на языке смеха о серьезных, порой табуированных вещах, давая зрителю возможность увидеть те или иные аспекты жизни под новым углом». Елена Завгороднева

Психолог уверена: в ситуации пандемии коронавируса, которая нагнетается в том числе «благодаря» СМИ, те же мемы снимают напряжение и не дают человеку сойти с ума.

По словам психолога, «эмоциональное заражение», которое порождает панические настроения у особо впечатлительных натур, может быть выражено двумя путями: агрессией или смехом.

«Защитная реакция в виде агрессии так же нормальна, как и смех. Просто для одних людей напряжение хорошо «нейтрализуется» через выражение злости, раздражения или негодования, для других – через юмор, иронию, сатиру». Елена Завгороднева

Зашучивание серьезных тем при этом вовсе не означает уменьшение степени их серьезности, считает психолог.

Все зависит от степени гибкости психики человека: кто-то, будучи излишне тяжеловесным, побежит опустошать магазинные полки, кто-то, будучи совсем легкомысленным, не станет элементарно мыть руки после посещения общественных мест.

«Мемы, как и другие шутливые эксперименты на тему коронавируса, создаются, в основном, молодыми людьми. Это связано с тем, что они более оптимистичны, у них меньше страха смерти, потому и глобальная проблема в их представлении поддается решению при здравом подходе». Елена Завгороднева

Согласно оперативным данным, на 19 марта в России зарегистрировано 199 случаев заболевания, более полусотни – всего за последние сутки. Пятеро человек выздоровело. По информации официального портала Стопкоронавирус.рф, на территории страны нет ни одного смертельного исхода. В стране введен режим повышенной готовности.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Завгороднева — психолог со стажем практической работы 12 лет. Окончила Волгоградский государственный социально-педагогический университет, руководит Центром психологической помощи.