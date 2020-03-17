Всего минута вашего времени: Малышева рассказала о профилактике коронавируса

Пока паника вокруг распространения коронавируса Covid-19 набирает обороты, известная российская телеведущая, врач и профессор Елена Малышева назвала правила действенной профилактики заражения.

В своем официальном аккаунте Instagram она опубликовала рекомендации по правильному мытью рук, которое давно служит средством профилактики различных заболеваний.

Особенно стоит использовать рекомендованные приемы при посещении общественных мест и дома, после возвращения из мест массового скопления людей.

Сколько минут мыть руки

Оптимальным временем для несложной процедуры телеведущая считает продолжительность от 40 секунд до минуты. За меньшее время человек рискует не очистить тщательно всю поверхность рук, а за большее – может лишить кожу ее естественного защитного барьера.

Как правильно мыть руки

Технология самого мытья проста, но имеет определенные нюансы. Например, важно промыть пространство между пальцами.

Для этого Елена Малышева советует для начала переплести пальцы, держа правую ладонь над левой кистью и наоборот, затем переплести пальцы и промыть руки ладонями друг к другу.

Также стоит повращать пальцы, сцепленные между собой, уделив особое внимание большим пальцам рук. Далее Малышева рекомендует вытирать руки не обычным, а одноразовым полотенцем, которое стоит использовать и для закрытия вентилей крана.

Такие правила разработаны Всемирной Организацией Здравоохранения, на которую ссылается российская теле-популяризатор медицины.

Гигиеническое мытье рук в качестве профилактики инфекционного заражения было впервые использовано в конце XIX века английским хирургом Джозефом Листером.

Коронавирус сегодня

Согласно свежим статистическим данным, в России зафиксировано чуть больше 90 случаев заболевания коронавирусом. Пятеро, включая граждан Италии и КНР выздоровело, остальные находятся под присмотром врачей в специальных инфекционных боксах.

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Большинство эпизодов заражения, согласно данным Роспотребнадзора, было зафиксировано у россиян, посещавших страны Европы с неблагополучной эпидемиологической обстановкой: Италию, Испанию, Францию и т.д.

Всего в мире на данный момент насчитываются сотни тысяч заболевших, десятки тысяч пациентов уже выписаны. По-прежнему в группе риска остаются люди в возрасте старше 70 лет.

Важно! При появлении симптомов обратитесь за помощью к квалифицированному врачу-специалисту. На сайте стопкоронавирус.рф можно найти всю оперативную информацию по этому вопросу.