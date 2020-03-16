«Убийца-невидимка»: нефролог рассказал о заболевании пострашнее коронавируса

Пока по планете шагает пандемия коронавируса Covid-19, в Великобритании британка спасла жизнь мужа, отдав ему для пересадки свою почку. Необычный «подарок» женщина сделала на день рождения супруга.

Хронические заболевания почек имеет каждый десятый человек в мире. При этом наибольшее распространение, согласно информации медицинского журнала «Kidney International», почечная патология получила в таких странах с высоким уровнем дохода, как Саудовская Аравия, Бельгия, Сингапур и др.

Специально для портала Teleprogramma.pro о специфике болезни и профилактике рассказал главный внештатный специалист-нефролог Минздрава РФ, д.м.н. Евгений Шилов.

Новой «болезнью-убийцей» и «болезнью-невидимкой» назвал Евгений Шилов хроническое заболевание почек. Как пояснил врач, причина такого определения лежит в том, что в России не существует официальной статистики по смертности от «ХБП».

Тогда как мировые исследования, которые проводятся последние 10 лет, показали: первопричиной смерти от тех же сердечно-сосудистых заболеваний зачастую становится именно отказ функций почек.

«Всего лишь несколько лет назад ООН внесли хроническое заболевание почек в топ-5 патологий с наибольшим количеством летальных исходов. Теперь оно считается болезнью–убийцей наравне с диабетом, гипертонией, онкологией и легочным заболеванием» Евгений Шилов

В России же, по-прежнему, статистика смертности по причине данной болезни не ведется. А значит, как считает нефролог, ее официально будто бы и нет. Соответственно, и система здравоохранения на развитие той же трансплантации почек нацелена слабо, в лист ожидания входят тысячи людей с неутешительным диагнозом.

За рубежом в этом отношении проще. В частности, донорскую почку от своей подруги в 2017 году получила американская певица Селена Гомес. Осложнения на парные органы начались у звезды поп-сцены из-за волчанки.

Заболевания почек, уверен Шилов, напрямую связаны и с образом жизни человека, и с наличием у него таких болезней как сахарный диабет, гипертония или ожирение, которым, к слову, в РФ страдает порядка 30% населения.

К примеру, актрисе Холли Берри поставили диагноз диабет 1-го типа в 23 года. Лишь своевременная профилактика и здоровый образ жизни уберегли 52-летнюю «женщину кошку» от вероятных осложнений на почки.

«Маркером состояния здоровья почек будет считаться анализ крови на показатели креатинина и альбумина, которые сдаются при диспансеризации.

Оценивать результаты анализа должен нефролог, эндокринолог или кардиолог, которые смогут распознать болезнь и назначить соответствующее лечение» Евгений Шилов

Внимательно следить за этими параметрами должны представители групп риска: люди с диабетом, лишней массой тела, гипертоники и люди старшего возраста.

В группу риска также входят и те, кто переносил операции на почках, имел инфекционные заболевания, а также люди, которые в больших количествах принимают анальгетики, антибиотики и/или нестероидные противовоспалительные препараты.

Как поясняет Евгений Шилов, большое количество подобных препаратов грозит пациенту так называемой «анальгетической нефропатией» – болезнью, напрямую ведущую к почечной недостаточности.

Антибиотики, по словам доктора, по токсичному влиянию на почки стоят на первом месте в силу своей, в том числе, доступности. И, увы, не всякий врач, назначая их при лечении, интересуется состоянием почек пациента.

Да и не каждый человек может вовремя отловить коварную бессимптомную болезнь. Например, актриса Сара Хайленд в 2012 году перенесла пересадку почки из-за дисплазии, обнаруженной у нее в 9-летнем возрасте.

Какой же должна быть профилактика, чтобы не довести себя до гемодиализа, а то и пересадки почек? Ведь их правильная работа по очистке крови от токсинов напрямую влияет на состояние систем организма в целом.

Во-первых, следует регулярно проходить обследования и держать состояние своего организма под контролем – особенно тем, кто уже имеет хронические заболевания.

Во-вторых, следует правильно и регулярно питаться, соблюдая баланс компонентов и микроэлементов. А вот от жирной, острой, копченой или соленой пищи, алкоголя и сладких газированных напитков лучше отказаться.

«Количество жидкости, как чистой, так и в пище, может варьировать от 1,5 до 2 литров в день или 6-ти стаканов чистой воды. Увеличивать литраж не желательно, поскольку в этом случае почки будут выводить жидкость с повышенной скоростью, нагрузкой и повышенным давлением на внутрипочечные капилляры» Евгений Шилов

Также важно заниматься спортом и поддерживать активный образ жизни, подытожил доктор.

Справка Teleprogramma.pro

Евгений Михайлович Шилов – врач–нефролог клиники ревматологии, нефрологии и профпатологий им. Е.М. Тареева, заведующий кафедрой нефрологии и гемодиализа Института профессионального образования Первого медуниверситета им. И.М. Сеченова, профессор, д.м.н.