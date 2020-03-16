Врач-вирусолог о коронавирусе: «Вирус любит холод, космос — рай для него»

Мы спросили у врача, правда ли, что коронавирус может погибнуть летом от жары? Или это очередные выдумки «диванных» знатоков в Сети?

В Сети распространяют информацию о том, что коронавирус нового типа COVID-19 якобы погибает при температуре плюс 26 градусов.

Так это или нет – мы спросили у российского вирусолога, заведующего кафедры вирусологии в 1-м МГМУ им. И. М. Сеченова Дмитрия Львова.

— При такой температуре, вирус еще живет пару дней, а потом, действительно, погибает. Чем ниже температура, тем вирус себя лучше чувствует. А особенно хорошо ему в космосе, потому что там очень холодно.

— Можно ли говорить, что с приходом лета пандемия пойдет на спад?

— Тут прогнозировать тяжело. Исторический опыт показывает, что пандемия часто возникает и в летнее время. Грипп, например, и вирус циркулирует круглый год. Так что решающего значения лето не будет иметь. В данном случае, нам важно брать пример с китайцев – населению необходимо придерживаться карантина.

Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи, член Нью-Йоркской академии наук Виктор Зуев считает, что населению не стоит расслабляться и ждать лета. Вирус действительно, по его словам, в жаркое время ослабнет, но проблему это не решит.

— Пандемии надо противостоять теми требованиями, которые четко сформулировал Роспотребнадзор: мойте руки, старайтесь не контактировать с большим количеством людей, носите маски.

— Что вам известно на данный момент о разработке вакцины от коронавируса нового типа?

— Насколько я знаю, американцы уже объявили о том, что начинают на добровольцах испытывать новую вакцину. Думаю, ситуация разрешится. И, главное – нельзя паниковать! Потому что депрессия снижает иммунитет и это не пустые слова!

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Справка Teleprogramma.pro:

Зуев Виктор Абрамович — вирусолог, доктор медицинских наук, профессор; Вице-президент РАЕН ; член Президиума и академик-секретарь отделения вирусологии и прионных болезней РАЕН; академик, вице-президент Международной академии наук о природе и обществе; эксперт Подкомитета медицинских иммунобиологических препаратов Министерства здравоохранения РФ; академик Нью-Йоркской академии наук ; член редколлегии журнала «Вопросы вирусологии»; руководитель отд. микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи.

Дмитрий Константинович Львов — советский и российский вирусолог, директор Института вирусологии имени Д. И. Ивановского РАМН, заведующий кафедры вирусологии в 1-м МГМУ им. И. М. Сеченова. С 1979 года активно занимался проблемами вирусных гепатитов. При его непосредственном участии в Ташкенте был организован филиал Института вирусологии им. Д. И. Ивановского, который в дальнейшем выделился в самостоятельный Институт.