«Не запрещать категорически»: диетолог рассказала, как приучить ребенка к полезным сладостям

Нет в мире больших сладкоежек, чем дети. И именно они входят в группу риска по различным болезням, возникающим из-за передозировки сахара в организме.

Какие сладости стоит разрешить сыновьям и дочкам, чтобы они росли здоровыми и счастливыми? Специально для читателей портала Teleprogramma.pro российский врач, диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова раскрыла несколько секретов, как приучить ребенка к правильным сластям.

О пользе горького шоколада в сравнении с молочным говорят давно. Вот только заставить малолетних сластен отказаться от плитки какого-нибудь Милки или Альпен гольда в пользу горького 70% шоколада не просто – потому что им, малышам, не вкусно.

«Наши дети, как и мы, давно избалованы пищевой промышленностью, которая использует при производстве продуктов усилители вкуса, добавки и ароматизаторы. Соответственно, нашим рецепторам, чтобы почувствовать тот или иной вкус, требуется больший объем продукта». Нурия Дианова

Но много шоколада наносит вред здоровью. Даже горький шоколад из натуральных какао-бобов, как напоминает врач, обладает психостимулирующим действием и довольно аллергичен. Эксперт уверена: прежде чем вводить его в рацион ребенка, лучше проконсультироваться с педиатром на предмет предрасположенности, в частности, к аллергическим реакциям.

Как считает Нурия Дианова, лакомство ни в коем случае не должно становиться заменителем родительского внимания и тепла, иначе у ребенка сформируется психологическая зависимость. Стоит договариваться о количестве сладкого, постепенно заменяя его на полезные для здоровья угощения.

Очень хороши, с точки зрения диетолога, сладости, сделанные вручную. Например, отличной альтернативой магазинным конфетам станут конфеты из сухофруктов домашнего производства. Главный секрет того, чтобы дети их с удовольствием ели, – приобщать их к процессу приготовления!

Нурия Дианова приводит личный пример, когда готовила такие угощения со своими детьми-подростками – самого непростого возраста с точки зрения диалога с родителями.

«Мы готовили все вместе, дети видели, из каких полезных и натуральных ингредиентов состоят эти конфеты: кураги, изюма, чернослива, орехов, меда и т.д. Ребята делали все самостоятельно, поэтому и конфеты впоследствии казались им самыми вкусными на свете. Ели так, что за уши не оттащишь!» Нурия Дианова

Хорошо идет домашняя пастила из фруктового или ягодного пюре, пряники, зефир, мармелад и т.п. Самое важное – вовлекать в процесс приготовления детей и хвалить их, вызывая чувство причастности и гордости. Тогда радостное поедание полезных «творений собственных рук» будет обеспечено, уверена Нурия Дианова.

«Не стоит категорически запрещать или навязывать детям свои установки в еде. Это чревато эффектом «маятника» и может привести к еще более пагубным последствиям. Лучше всегда договариваться с ребенком, предлагая здоровые альтернативы, показывая собственный пример и формируя семейные традиции». Нурия Дианова

Справка Teleprogramma.pro

Нурия Дианова — врач диетолог, гастроэнтеролог, разработчик методики похудения, автор методички «Памятка для пациентов: Пришел, увидел, победил — гепатит C». В 2010 году прошла ординатуру по гастроэнтерологии на базе Московского государственного медико-стоматологического университета. В 2012 году прошла профессиональную переподготовку по диетологии на базе Российской медицинской академии постдипломного образования Росздрава. В 2013-2016 гг. прошла аспирантуру по гепатологии на базе МНКЦ.