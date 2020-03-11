«Не запрещать категорически»: диетолог рассказала, как приучить ребенка к полезным сладостям

Какие сладости стоит разрешить сыновьям и дочкам, чтобы они росли здоровыми и счастливыми? Специально для читателей портала Teleprogramma.pro российский врач, диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова раскрыла несколько секретов, как приучить ребенка к правильным сластям.
О пользе горького шоколада в сравнении с молочным говорят давно. Вот только заставить малолетних сластен отказаться от плитки какого-нибудь Милки или Альпен гольда в пользу горького 70% шоколада не просто – потому что им, малышам, не вкусно.
«Наши дети, как и мы, давно избалованы пищевой промышленностью, которая использует при производстве продуктов усилители вкуса, добавки и ароматизаторы.
Соответственно, нашим рецепторам, чтобы почувствовать тот или иной вкус, требуется больший объем продукта».
Но много шоколада наносит вред здоровью. Даже горький шоколад из натуральных какао-бобов, как напоминает врач, обладает психостимулирующим действием и довольно аллергичен. Эксперт уверена: прежде чем вводить его в рацион ребенка, лучше проконсультироваться с педиатром на предмет предрасположенности, в частности, к аллергическим реакциям.
Как считает Нурия Дианова, лакомство ни в коем случае не должно становиться заменителем родительского внимания и тепла, иначе у ребенка сформируется психологическая зависимость. Стоит договариваться о количестве сладкого, постепенно заменяя его на полезные для здоровья угощения.
Очень хороши, с точки зрения диетолога, сладости, сделанные вручную. Например, отличной альтернативой магазинным конфетам станут конфеты из сухофруктов домашнего производства. Главный секрет того, чтобы дети их с удовольствием ели, – приобщать их к процессу приготовления!
Нурия Дианова приводит личный пример, когда готовила такие угощения со своими детьми-подростками – самого непростого возраста с точки зрения диалога с родителями.
«Мы готовили все вместе, дети видели, из каких полезных и натуральных ингредиентов состоят эти конфеты: кураги, изюма, чернослива, орехов, меда и т.д.
Ребята делали все самостоятельно, поэтому и конфеты впоследствии казались им самыми вкусными на свете. Ели так, что за уши не оттащишь!»
Хорошо идет домашняя пастила из фруктового или ягодного пюре, пряники, зефир, мармелад и т.п. Самое важное – вовлекать в процесс приготовления детей и хвалить их, вызывая чувство причастности и гордости. Тогда радостное поедание полезных «творений собственных рук» будет обеспечено, уверена Нурия Дианова.
«Не стоит категорически запрещать или навязывать детям свои установки в еде. Это чревато эффектом «маятника» и может привести к еще более пагубным последствиям.
Лучше всегда договариваться с ребенком, предлагая здоровые альтернативы, показывая собственный пример и формируя семейные традиции».
Справка Teleprogramma.pro
Нурия Дианова — врач диетолог, гастроэнтеролог, разработчик методики похудения, автор методички «Памятка для пациентов: Пришел, увидел, победил — гепатит C». В 2010 году прошла ординатуру по гастроэнтерологии на базе Московского государственного медико-стоматологического университета. В 2012 году прошла профессиональную переподготовку по диетологии на базе Российской медицинской академии постдипломного образования Росздрава. В 2013-2016 гг. прошла аспирантуру по гепатологии на базе МНКЦ.