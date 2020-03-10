5 правил питания для людей в возрасте 50+: диетолог Нурия Дианова раскрыла секрет долголетия

Чем питаться людям в возрасте «50+», чтобы дольше оставаться здоровыми, полными сил и энергии, так необходимых весной?

Какие продукты лучше включить в рацион, чтобы сохранить баланс в организме? Какое блюдо идеально и для завтрака, и для обеда, и для ужина?

Обо всем этом эксклюзивно для портала Teleprogramma.pro рассказала российский врач, диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

В первую очередь, для людей старшего возраста врач рекомендует оволактовегетерианский рацион, который подразумевает включение в пищу молока и яиц.

Во-вторых, большую пользу для здоровья и долголетия человека, перешагнувшего 50-летний рубеж, принесут разгрузочные дни. Они должны быть овощными, с минимальным включением белка – и то лишь растительного происхождения. Можно подключать в рацион и фрукты, если нет диабета или лишнего веса. Такие дни Нурия Дианова рекомендует устраивать 1 раз в неделю.

Третий важный момент для поддержания сбалансированного питания – наличие всех необходимых компонентов и микроэлементов в рационе. В частности, для профилактики атеросклероза в сосудах нам необходима омега-3, которая содержится в рыбе. Соответственно, в старшем возрасте рыба должна присутствовать в меню обязательно – либо заменяться добавками.

«Прежде чем принимать добавки, необходимо сдать анализ на индекс омега-3, проконсультироваться со своим лечащим врачом, который и подберет необходимый препарат.

Дефицит витамина D приводит к риску остеопороза, в частности, у женщин старшего возраста, его также необходимо восполнять. Подбор препаратов также необходимо проводить совместно со своим врачом». Нурия Дианова

Четвертое «золотое» правило питания – наличие в рационе кисломолочных продуктов. Молоко, если у вас нет лактонепереносимости, тоже полезно, поскольку низкокалорийно и содержит легкоусваиваемые белки и жиры. Включите в меню и творог, оптимальная жирность которого не должна превышать 5%.

Пятое правило, которое становится залогом долголетия, состоит в том, чтобы ежедневно в каждом приеме пищи была клетчатка. Это могут быть фрукты – в первой половине дня, и овощи – во второй. Хлеб в меню должен быть цельнозерновой.

«Самое идеальное блюдо с точки зрения здорового и сбалансированного питания – это омлет с овощами. Потушите замороженные овощи и залейте их смесью из яиц и молока или, при непереностимости лактозы, воды.

На одного человека берется одно яйцо и одно или два белка в зависимости от пола. Такой омлет быстро готовится, питателен, легок для усвоения и может быть съеден как на завтрак, так и вечером на ужин». Нурия Дианова

Врач напоминает: дефицит белка в организме пожилого человека может стать причиной снижения выработки гормонов, изменения показателей биохимии и даже отеков. Чтобы избежать таких неприятностей, Нурия Дианова советует людям в возрасте не экономить на продуктах с высоким содержанием белка и тем самым продлить свою жизнь еще на десятилетия.

Справка Teleprogramma.pro

Нурия Дианова — врач диетолог, гастроэнтеролог, разработчик методики похудения, автор методички «Памятка для пациентов: Пришел, увидел, победил — гепатит C». В 2010 году прошла ординатуру по гастроэнтерологии на базе Московского государственного медико-стоматологического университета. В 2012 году прошла профессиональную переподготовку по диетологии на базе Российской медицинской академии постдипломного образования Росздрава. В 2013–2016 гг. прошла аспирантуру по гепатологии на базе МНКЦ.