Наш ответ хейтерам: диетолог Нурия Дианова одобрила меню дочери Рейчел Финч

Австралийскую модель, участницу конкурса «Мисс Вселенная», а ныне телеведущую Рейчел Финч осудили за слишком легкий рацион, который она дает своим детям.

На снимке, который королева красоты выложила в своем аккаунте Instagram, лишь овощи и фрукты. Будто бы это и есть весь обед 6-летней дочери Финч Вайолет Рейчел.

На гневные комментарии хейтеров Финч ответила, что на снимке – часть обеденного меню. Во второй коробке девочку ждут макароны, цветная капуста и рисовые крекеры.

«Моя дочь получает сладкое в качестве угощения, а остальные 80% времени вся наша семья питается правильной и здоровой пищей», – подвела итог дискуссии Рейчел.

Права ли австралийская королева красоты в том, как выстраивает систему питания своего ребенка? Чем в целом нужно кормить детей, чтобы они росли здоровыми и красивыми?

Об этом эксклюзивно для портала Teleprogramma.Pro рассказала российский врач, диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам эксперта, самый главный принцип детского питания – разнообразие. Для каждой возрастной категории имеются особенности по объему и количеству суточной нормы всех категорий продуктов питания. Она высчитывается по специальной методике и зависит от возраста.

«В рационе ребенка обязательно должны присутствовать все компоненты: белки, как животного, так и растительного происхождения, жиры и сложные углеводы. Каждый прием пищи должен включать в себя все эти компоненты» Нурия Дианова

Перекусы между завтраком, обедом и ужином, по мнению специалиста, могут быть легкими: фруктовыми или овощными. Белковые элементы в перекус могут не включаться. Ужин же, как считает Нурия Дианова, должен быть всегда легче, чем завтрак или обед ребенка.

А что же со сладостями, которые так любят дети независимо от возраста? Эксперт в области диетологии считает: сладкое, фастфуд, газировка и прочее «вкусное и вредное» в рационе допустимо – но лишь в виде исключения.

«Как только подобные продукты появляются в детском меню больше раза в неделю, они становятся своеобразным ритуалом и влекут за собой увеличение килокалорий. Раз современные дети в основном ведут малоподвижный образ жизни, то увеличение калоража ведет к увеличению веса». Нурия Дианова

Поскольку метаболизм в организме наиболее активен у мальчиков до 18, у девочек до 16 лет, то и расход килокалорий должен быть соответствующим. Как подытоживает эксперт, с возрастом метаболизм замедляется, поэтому и норма энергопотребления также должна быть снижена.

Справка Teleprogramma.pro

Нурия Дианова — врач диетолог, гастроэнтеролог, разработчик методики похудения, автор методички «Памятка для пациентов: Пришел, увидел, победил — гепатит C». В 2010 году прошла ординатуру по гастроэнтерологии на базе Московского государственного медико-стоматологического университета. В 2012 году прошла профессиональную переподготовку по диетологии на базе Российской медицинской академии постдипломного образования Росздрава. В 2013-2016 гг. прошла аспирантуру по гепатологии на базе МНКЦ.