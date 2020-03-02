«Такой способ питания нежизнеспособен!»: врач раскритиковала диету Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина сбросила больше 20 кг благодаря интервальному питанию. Как она рассказала СМИ, секрет в том, чтобы между приемом пищи и голоданием проходило не менее 16 часов. Мы обратились к эксперту, чтобы узнать — правда ли это.

«В течение 8 часов можно есть и пить все и в любых количествах, а следующий 16-часовой отрезок ничего нельзя, кроме воды и несладкого чая», — пояснила российская звезда музыкальной сцены.

Но всем ли подходит такая диета? Какими плюсами и минусами обладает? Ответы на эти вопросы порталу Teleprogramma.pro дала российский врач диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По мнению эксперта, регулярное питание — оптимальный режим для долголетия и лечебного питания. Его основное отличие — между приемами пищи должно проходить 3-4 часа, соответственно, режим складывается из первого завтрака (в течение часа после пробуждения), второго завтрака, обеда, полдника, ужина и легкого перекуса на ночь.

Таким образом,чередуется плотность и легкость пищи, что не перегружает ЖКТ и создает идеальный вариант для работы системы пищеварения.

А вот интервальность 8/16 специалист по здоровому питанию раскритиковала.

«Подобный разрыв между приемами еды может привести к неадекватной работе желчи и нарушению ее синтеза, что чревато камнеобразованием, — отметила Нурия Дианова. — Диета, о которой рассказывает Надежда Бабкина, нежизнеспособна на длительный период, поскольку постоянно жить в таком пищевом режиме невозможно».

Как пояснила гастроэнтеролог, любой процесс питания напрямую связан с физиологией. В первый час после пробуждения человек в норме должен проголодаться, поесть и оправить кишечник. Такой режим работы ЖКТ врач назвала «идеальным».

Регулярное питание применяется зачастую при лечении болезней желудочно-кишечного тракта и для обычного ритма жизни подходит, с учетом индивидуального графика.

Более здоровой, с точки зрения физиологии, альтернативой питанию по часам диетолог предложила разгрузочные дни.

Как пояснила врач, суть в том, что в какие-то дни человек просто сужает палитру продуктов, обычно употребляемых в пищу. Это могут быть овощные дни, белковые, углеводные и т.п. — в зависимости от состояния здоровья и реальных потребностей организма.

Справка Teleprogramma.pro

Нурия Дианова — врач диетолог, гастроэнтеролог, разработчик методики похудения, автор методички «Памятка для пациентов: Пришел, увидел, победил — гепатит C». В 2010 году прошла ординатуру по гастроэнтерологии на базе Московского государственного медико-стоматологического университета. В 2012 году прошла профессиональную переподготовку по диетологии на базе Российской медицинской академии постдипломного образования Росздрава. В 2013–2016 гг. прошла аспирантуру по гепатологии на базе МНКЦ.

