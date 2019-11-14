Ученые рассказали, чем опасен ужин для сердца

Оказывается, не только для фигуры опасно наедаться на ночь. По словам американского кардиолога Эвелины Грейвер, поздний ужин вреден и для сердца женщин. Все потому, что организм человека не может усваивать питательные вещества из еды, съеденной вечером.

Усугубляется все тем, как отмечает специалист, что в позднее время суток мы мало двигаемся и, соответственно, калории не тратятся. А это, например, влияет на обмен веществ, циркадный ритм, пишет MedicalXpress.

К таким выводам кардиолог пришла после проведенного в США исследования. 112 женщин рассказывали врачам о том, что они ели в течение недели в начале опыта и такой же период год спустя.