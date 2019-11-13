Как защититься от «нехороших» болезней?

Многие из этих инфекций вызывают болезни, которые способны серьезно подорвать здоровье, привести к бесплодию и онкологическим заболеваниям.

Половым путем могут передаваться около 25 различных бактерий и вирусов. Инфицированных становится все больше. По данным специалистов, ежегодно 357 миллионов человек приобретают одну из четырех наиболее распространенных инфекций, передающихся половым путем: хламидиоз (131 миллион), гонорею (78 миллионов), сифилис (5,6 миллиона) или трихомониаз (143 миллиона). На сегодняшний день в мире насчитывается более 500 миллионов носителей вируса, вызывающего генитальный герпес. Почти 290 миллионов женщин имеют инфекцию, вызванную вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Почти гарантия

Как специалисты объясняют такой рост заболеваемости?

— В первую очередь это связано со снижением возраста сексуального дебюта (сегодня это 14 — 17 лет у юношей и 16 — 17 лет — у девушек) и повышением возраста вступления в брак (до 26 — 28 лет), — рассказывает главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина (филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России), член-корреспондент РАН Олег Аполихин. — До брака мужчина в среднем имеет связь с 3 — 10 так называемыми половыми партнершами, женщина — с 2 — 4. Поэтому ко дню свадьбы молодожены нередко преподносят друг другу букеты нехороших болезней.

Вторая причина в том, что половые инфекции часто протекают бессимптомно и могут годами никак не проявлять себя. Человек выглядит и чувствует себя совершенно здоровым и также оценивает своего партнера. Пара не считает нужным предохраняться, особенно если женщина принимает контрацептивы. Однако от инфекций, передающихся половым путем, они не защищают. Относительную защиту (и то лишь в 90% случаев) дает только презерватив.

Поэтому частая смена половых партеров гарантированно приводит к инфицированию. Поскольку способ заражения одинаков для всех ЗППП, во время одного случайного полового контакта можно получить сразу несколько видов инфекции. Так, например, инфицирование гонореей и хламидиозом в 50% случаев происходит одновременно.

Это лечится?

Четыре инфекции (сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз) считаются излечимыми. Но врачи отмечают, что инфекции меняются: становятся устойчивыми и трудноизлечимыми, а неправильное лечение ведет к появлению устойчивых штаммов. Поэтому нельзя принимать таблетки по совету друзей и знакомых — терапию может назначить только врач после обследования пациента. Разумеется, проходить лечение должны оба партнера одновременно (в противном случае повторное заражение неизбежно). После курса потребуется сдать контрольные анализы, чтобы убедиться, что терапия привела к нужному результату.

Вирусы простого герпеса и папилломы человека имеют лишь симптоматическое лечение. Особняком стоят ВИЧ и вирусные гепатиты В и С, которые крайне опасны, несут непоправимые последствия для организма и часто становятся причиной смерти. И если гепатит С сейчас перешел в разряд полностью излечимых инфекций, то ВИЧ и гепатит B требуют постоянного приема терапии и контроля в течение всей жизни. Риск заражения ВИЧ-инфекцией или вирусными гепатитами В или С очень большой, даже если произошел всего один незащищенный половой контакт.

Будь готов!

Не случайно врачи говорят, что к беременности нужно готовиться и минимум за 2 — 3 месяца до предполагаемого зачатия пройти все необходимые исследования (в том числе обследование на ЗППП). Все «нехорошие» болезни влияют на здоровье — в первую очередь репродуктивное.

Хламидиоз, трихомониаз и микоплазмоз препятствуют наступлению беременности или провоцируют ее прерывание на ранних сроках. Большинство вирусов и бактерий, передающихся половым путем, способны проникать сквозь плодную оболочку. Передача инфекции от матери к плоду может привести к сепсису, пневмонии, неонатальному конъюнктивиту, врожденным дефектам и низкой массе тела у новорожденного. А нередко даже благополучно протекающая у инфицированной матери беременность заканчивается преждевременными родами и даже смертью малыша. Анализ медицинских данных свидетельствует: из 900 тысяч беременных женщин, инфицированных сифилисом, у 350 тысяч ребенок погиб в утробе или сразу после рождения.

Однако обычно у инфицированных пар до беременности дело не доходит. Заболевания, передающиеся половым путем, — главная причина бесплодия как мужского, так и женского. Хроническое воспаление приводит к образованию спаек и рубцов и негативно влияет на репродуктивную функцию. Есть данные, что половые инфекции могут провоцировать и иммунологические реакции, которые угнетают фертильность (способность к оплодотворению).

Рак шейки матки — главная причина смерти молодых женщин (до 40 лет). Ежегодно этот диагноз в мире ставят 528 тыс. женщин, и 266 тыс. умирают от этого вида рака. На сегодняшний день доказано, что рак шейки матки возникает в результате агрессивного воздействия вируса папилломы человека (ВПЧ) — одной из самых часто встречающихся инфекций, передающихся половым путем.

Вакцина от ВПЧ недавно вошла в Национальный календарь прививок — от нее теперь прививают всех девочек до начала половой жизни. Для молодых женщин существует не менее надежная защита — это добропорядочная жизнь и верность своему партнеру.

Защита есть!