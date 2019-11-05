Здоровая жизнь

Малышева запугала россиян тремя признаками скорой старости

Телеведущая призвала аудиторию регулярно следить за несколькими показателями.

Малышева запугала россиян тремя признаками скорой старости
Телеведущая Елена Малышева. Фото: КП/Жданов Анатолий

Ведущая-медик Елена Малышева запугала аудиторию признаками скорой старости. Во вторничном выпуске «Жить здорово» эксперт поведала, что регулярно пересекается с людьми, которые задают ей вопрос – как определить, что старость к тебе уже пришла. Ведущая пообщалась со своими коллегами и отметила, что есть как минимум три показателя, наблюдение за которыми позволит человеку стать немного спокойнее.

Так, речь идет об уровне давления, холестерине и сахара в крови. При повышенном артериальном давлении медики нередко ставят диагноз «гипертония».

«Если ваше давление поднялось выше, чем 140 на 90, ждите – старость уже пришла», — напугали присутствующих Малышева и соведущие.

В случае с холестерином в сосудах вырастают атеросклеротические бляшки, которые рано или поздно перекрывают сосуды, нарушая приток крови. Повышения сахара в крови больше всего должны бояться люди с лишним весом. Тех, у кого фиксируется избыточный вес, рано или поздно ждет инсульт и потеря зрения, предупреждает Елена.

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Тэги:

«Жить здорово!»Елена Малышевасмертьстарость
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Малышева запугала россиян тремя признаками скорой старости
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