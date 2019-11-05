Перец полезнее соли: Малышева раскрыла секрет, чем спастись от «белой смерти»

Елена Малышева озвучила список безопасных усилителей вкуса, которые призваны спасти человека от употребления соли. В эфире передачи «Жить здорово» ведущая напомнила аудитории, что соль – вещество по-настоящему страшное, поскольку с возрастом человек начинает добавлять ее в еду в пугающих количествах. Соль способна спровоцировать у человека отеки, боли в пояснице, проблемы с почками, головные боли.

Малышева напомнила – не способна стать более безопасным аналогом йодированная соль, ведь она на 97% состоит из все той же опасной поваренной соли, но с небольшими добавками йода. Таким образом, людям требуются иные, более безопасные усилители вкуса.

Заменять соль в рационе Малышева посоветовала перцем, хреном, горчицей, имбирем, лимонным соком, бальзамическим уксусом, чесноком и луком. Эффективность этого метода она обосновала тем, что искусственная стимуляция других рецепторов языка позволит человеку переключиться. Таким образом, не пострадает и вкус еды. Ведущая подчеркнула – сегодня аудитория зря боится последствий употребления перца, ведь он способен обеспечить организму вещества, предупреждающие рак.