Здоровая жизнь

Перец полезнее соли: Малышева раскрыла секрет, чем спастись от «белой смерти»

Телеведущая отметила, что на сегодняшний день тенденция употребления соли среди населения пугающая.

Перец полезнее соли: Малышева раскрыла секрет, чем спастись от «белой смерти»
Елена Малышева. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Елена Малышева озвучила список безопасных усилителей вкуса, которые призваны спасти человека от употребления соли. В эфире передачи «Жить здорово» ведущая напомнила аудитории, что соль – вещество по-настоящему страшное, поскольку с возрастом человек начинает добавлять ее в еду в пугающих количествах. Соль способна спровоцировать у человека отеки, боли в пояснице, проблемы с почками, головные боли.

Малышева напомнила – не способна стать более безопасным аналогом йодированная соль, ведь она на 97% состоит из все той же опасной поваренной соли, но с небольшими добавками йода. Таким образом, людям требуются иные, более безопасные усилители вкуса.

Заменять соль в рационе Малышева посоветовала перцем, хреном, горчицей, имбирем, лимонным соком, бальзамическим уксусом, чесноком и луком. Эффективность этого метода она обосновала тем, что искусственная стимуляция других рецепторов языка позволит человеку переключиться. Таким образом, не пострадает и вкус еды. Ведущая подчеркнула – сегодня аудитория зря боится последствий употребления перца, ведь он способен обеспечить организму вещества, предупреждающие рак.

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Тэги:

«Жить здорово!»Елена МалышеваМалышеварационсоль
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Перец полезнее соли: Малышева раскрыла секрет, чем спастись от «белой смерти»
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