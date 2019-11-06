Здоровая жизнь

Как избежать бесплодия? 

По статистике, каждая пятая семейная пара в нашей стране не может иметь детей. Какие проблемы могут препятствовать наступлению беременности и как их избежать? 

Как избежать бесплодия? 
Фото: Globallookpress

Врачебные наблюдения показывают, что у 30% здоровых супружеских пар беременность наступает в первые три месяца совместной жизни, еще у 60% - в течение последующих семи, у 10% - через 11 - 12 месяцев. Если беременность не наступила в течение года регулярной половой жизни без применения контрацепции, врачи ставят диагноз «бесплодие» и советуют пройти обследование. 

В 40 — 60% случаев причины, препятствующие зачатию, удается устранить совместными усилиями врача и пациента. Однако иногда выясняется, что шансов зачать, выносить и родить ребенка естественным способом у супругов нет. 

— Бесплодие имеет множество причин, - поясняет член-корреспондент РАН, профессор Олег Аполихин, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина Минздрава России. - Процент людей с врожденными причинами бесплодия невелик. Чаще всего неспособность к зачатию - следствие приобретенных проблем со здоровьем или легкомысленного поведения. 

Главный враг женского репродуктивного здоровья - аборты 

У 10 — 12% здоровых женщин аборт является причиной развития острых и хронических заболеваний репродуктивной сферы, приводящих к бесплодию. У около 50% женщин непроходимость маточных труб развилась именно после аборта. 

На мужское здоровье негативно влияют тепловые процедуры. Оптимальная температура для выработки сперматозоидов - 34 градуса. Парилка, горячая ванна и т. д. могут вызвать нарушение сперматогенеза (выработки сперматозоидов). 

Как сохранить репродуктивное здоровье? 

— избегать случайных связей и незащищенных половых контактов; 

— регулярно проходить осмотр у врача; 

— вести здоровый образ жизни; 

— не допускать абортов; 

— не заниматься самолечением. 

Какие тревожные симптомы должны заставить обратиться к врачу? 

Заболевания, приводящие к бесплодию, нередко протекают бессимптомно. Поэтому врачи советуют регулярно (не реже одного раза в год) проходить осмотр у профильных специалистов (женщинам - у акушеров-гинекологов, мужчинам - у андрологов или урологов). Немедленного обращения к врачу требуют: 

— неприятные ощущения (ощущения зуда, дискомфорта) в области гениталий; 

— выделения из половых органов, высыпания, боль при мочеиспускании; 

— тянущие боли внизу живота и в пояснице; 

— боль или выделения во время полового акта и после него; 

— у женщин - изменение характера менструаций (длительности цикла, объема и характера выделений, появление болей внизу живота во время менструации); 

— у мужчин - нарушение потенции. Мужчина должен помнить про «тест самурая» - на наличие утренней эрекции. Если она есть - мужчина в порядке. Если отсутствует в течение 2 недель - нужно пройти обследование. 

Помните: если у вас было диагностировано заболевание, нельзя заниматься самолечением или принимать препараты по совету знакомых. Неправильный прием антибиотиков может привести к образованию хронического очага инфекции, который чреват бесплодием. Лечение может назначить только врач после проведения диагностических исследований и анализов. 

Что может привести к проблемам с деторождением? 

Причины бесплодия могут быть как общие, так и гендерные - сугубо мужские или сугубо женские. 

  1. Инфекции, передающиеся половым путем, — «нехорошие» инфекции провоцируют воспалительные заболевания репродуктивных органов, осложнения (как спайки, патологии маточных труб, семявыносящих путей и т. д.) нередко приводят к бесплодию. А такие инфекции, какхламидиоз, трихомониаз и микоплазмоз, не только препятствуют наступлению беременности, но и провоцируют ее прерывание на ранних сроках.
  2. Вредные привычки — никотин влияет на синтез половых гормонов, а значит,  на развитие яйцеклетки и выработку сперматозоидов. Врачи считают, что курение на 50% повышает рискэректильнойдисфункции у мужчин и лежит в основе 13% женского бесплодия. Алкоголь может стать причиной перерождения тканей яичников и эндометрия (внутреннего слоя стенки матки). 
  3. Неправильное питание и малоподвижный образ жизни —  это главные причины появления лишнего веса и скопления жира в области живота. Висцеральный жир работает как эндокринная железа: в организме возникает гормональный дисбаланс, который снижает способность к зачатию.

К бесплодию также может привести и недостаток веса. На фоне жестких  диет у женщин прекращаются месячные, а добиться восстановления регулярного цикла удается не сразу и не всегда. Мужчинам не следует резко ограничивать употребление жиров. Главный мужской гормон (тестостерон) образуется из холестерина. При чрезмерном снижении количества жиров в рационе падает уровень тестостерона, что ведет к  репродуктивным нарушениям.  

  1. Стрессы — исследования показывают, что в стрессовых ситуациях в организме вырабатываются гормоны, которые нарушают нормальную работу яичников и влияют на подвижность сперматозоидов, тем самым снижая вероятность зачатия.
  2. Возраст — снижение фертильности у женщин начинается с 35 лет. Шансы забеременеть в этом возрасте у женщины в 2 раза ниже, чем в 20 лет. В 40 лет вероятность спонтанной беременности составляет 10% по сравнению с 20-летним возрастом, а после 45 даже процедура экстракорпорального оплодотворения проводится донорскими яйцеклетками, поскольку своих у женщины уже не остается. 

У мужчин способность к зачатию сохраняется дольше, однако 52% мужчин в возрасте от 40 до 70 лет испытывают проблемы с эрекцией, что снижает вероятность зачатия.  

К тому же с возрастом и у женщин, и у мужчин накапливаются  генетические поломки и заболевания, которые ухудшают качество генетического материала и повышают вероятность рождения ребенка с отклонениями. 

Судьба или ошибка?  

Еще недавно в отсутствии детей в семье винили исключительно женщин. Сегодня доказано, что в 40% в бездетности виноват мужчина, а еще в 20% виноваты оба. Поэтому врачи всегда настаивают на совместном обследовании супругов. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

беременности и родыбесплодиеженское здоровьездоровый образ жизниЗдоровьеЭКО
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Как избежать бесплодия? 
Интересно?
Поделись с друзьями: