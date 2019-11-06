Как избежать бесплодия? 

По статистике, каждая пятая семейная пара в нашей стране не может иметь детей. Какие проблемы могут препятствовать наступлению беременности и как их избежать?

Врачебные наблюдения показывают, что у 30% здоровых супружеских пар беременность наступает в первые три месяца совместной жизни, еще у 60% - в течение последующих семи, у 10% - через 11 - 12 месяцев. Если беременность не наступила в течение года регулярной половой жизни без применения контрацепции, врачи ставят диагноз «бесплодие» и советуют пройти обследование.

В 40 — 60% случаев причины, препятствующие зачатию, удается устранить совместными усилиями врача и пациента. Однако иногда выясняется, что шансов зачать, выносить и родить ребенка естественным способом у супругов нет.

— Бесплодие имеет множество причин, - поясняет член-корреспондент РАН, профессор Олег Аполихин, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н. А. Лопаткина Минздрава России. - Процент людей с врожденными причинами бесплодия невелик. Чаще всего неспособность к зачатию - следствие приобретенных проблем со здоровьем или легкомысленного поведения.

Главный враг женского репродуктивного здоровья - аборты

У 10 — 12% здоровых женщин аборт является причиной развития острых и хронических заболеваний репродуктивной сферы, приводящих к бесплодию. У около 50% женщин непроходимость маточных труб развилась именно после аборта.

На мужское здоровье негативно влияют тепловые процедуры. Оптимальная температура для выработки сперматозоидов - 34 градуса. Парилка, горячая ванна и т. д. могут вызвать нарушение сперматогенеза (выработки сперматозоидов).

Как сохранить репродуктивное здоровье?

— избегать случайных связей и незащищенных половых контактов;

— регулярно проходить осмотр у врача;

— вести здоровый образ жизни;

— не допускать абортов;

— не заниматься самолечением.

Какие тревожные симптомы должны заставить обратиться к врачу?

Заболевания, приводящие к бесплодию, нередко протекают бессимптомно. Поэтому врачи советуют регулярно (не реже одного раза в год) проходить осмотр у профильных специалистов (женщинам - у акушеров-гинекологов, мужчинам - у андрологов или урологов). Немедленного обращения к врачу требуют:

— неприятные ощущения (ощущения зуда, дискомфорта) в области гениталий;

— выделения из половых органов, высыпания, боль при мочеиспускании;

— тянущие боли внизу живота и в пояснице;

— боль или выделения во время полового акта и после него;

— у женщин - изменение характера менструаций (длительности цикла, объема и характера выделений, появление болей внизу живота во время менструации);

— у мужчин - нарушение потенции. Мужчина должен помнить про «тест самурая» - на наличие утренней эрекции. Если она есть - мужчина в порядке. Если отсутствует в течение 2 недель - нужно пройти обследование.

Помните: если у вас было диагностировано заболевание, нельзя заниматься самолечением или принимать препараты по совету знакомых. Неправильный прием антибиотиков может привести к образованию хронического очага инфекции, который чреват бесплодием. Лечение может назначить только врач после проведения диагностических исследований и анализов.

Что может привести к проблемам с деторождением?

Причины бесплодия могут быть как общие, так и гендерные - сугубо мужские или сугубо женские.

Инфекции, передающиеся половым путем, — «нехорошие» инфекции провоцируют воспалительные заболевания репродуктивных органов, осложнения (как спайки, патологии маточных труб, семявыносящих путей и т. д.) нередко приводят к бесплодию. А такие инфекции, как хламидиоз , трихомониаз и микоплазмоз , не только препятствуют наступлению беременности, но и провоцируют ее прерывание на ранних сроках. Вредные привычки — никотин влияет на синтез половых гормонов, а значит, на развитие яйцеклетки и выработку сперматозоидов. Врачи считают, что курение на 50% повышает риск эректильной дисфункции у мужчин и лежит в основе 13% женского бесплодия. Алкоголь может стать причиной перерождения тканей яичников и эндометрия (внутреннего слоя стенки матки). Неправильное питание и малоподвижный образ жизни — это главные причины появления лишнего веса и скопления жира в области живота. Висцеральный жир работает как эндокринная железа: в организме возникает гормональный дисбаланс, который снижает способность к зачатию.

К бесплодию также может привести и недостаток веса. На фоне жестких диет у женщин прекращаются месячные, а добиться восстановления регулярного цикла удается не сразу и не всегда. Мужчинам не следует резко ограничивать употребление жиров. Главный мужской гормон (тестостерон) образуется из холестерина. При чрезмерном снижении количества жиров в рационе падает уровень тестостерона, что ведет к репродуктивным нарушениям.

Стрессы — исследования показывают, что в стрессовых ситуациях в организме вырабатываются гормоны, которые нарушают нормальную работу яичников и влияют на подвижность сперматозоидов, тем самым снижая вероятность зачатия. Возраст — снижение фертильности у женщин начинается с 35 лет. Шансы забеременеть в этом возрасте у женщины в 2 раза ниже, чем в 20 лет. В 40 лет вероятность спонтанной беременности составляет 10% по сравнению с 20-летним возрастом, а после 45 даже процедура экстракорпорального оплодотворения проводится донорскими яйцеклетками, поскольку своих у женщины уже не остается.

У мужчин способность к зачатию сохраняется дольше, однако 52% мужчин в возрасте от 40 до 70 лет испытывают проблемы с эрекцией, что снижает вероятность зачатия.

К тому же с возрастом и у женщин, и у мужчин накапливаются генетические поломки и заболевания, которые ухудшают качество генетического материала и повышают вероятность рождения ребенка с отклонениями.

Судьба или ошибка?

Еще недавно в отсутствии детей в семье винили исключительно женщин. Сегодня доказано, что в 40% в бездетности виноват мужчина, а еще в 20% виноваты оба. Поэтому врачи всегда настаивают на совместном обследовании супругов.