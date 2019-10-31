Движение — смерть? Ученые нашли «намёк» на скорую кончину

Группа канадских и американских ученых провела исследование, по итогам которого выяснила, можно ли предсказать скорую смерть человека. Выяснилось, что один из симптомов, способный на это намекнуть, все же есть.

Чтобы проверить теорию, эксперты отобрали почти 1300 человек в преклонном возрасте. За физической активностью добровольцев наблюдали почти 13 лет. В какой-то момент стало очевидно, что люди, у которых нарушался привычный темп активности, имели риски заболеть или приобрести инвалидность.

Важным условием в этом случае стал промежуток времени, во время которого подопытные эту активность демонстрировали.

Так, если человек начинал двигаться быстрее или наоборот, патологически замедлялся в течение 1–90 минут и более двух часов, риск возрастал. Ученые определяли физически показатели с помощью специальных браслетов на запястье.

Портал EurekAlert отмечает, что среди испытуемых с нарушениями смерть диагностировалась чаще на 1,6 случаев. Связано это с условными «фракталами» — их изменения в физиологии иногда могут указывать на развитие слабоумия.