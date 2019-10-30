Здоровье ли дым? 

Курение - это не только желтые зубы, неприятный запах изо рта и истонченные волосы, но и причина таких опасных заболеваний, как инфаркт, инсульт, рак и обструктивная болезнь легких.

Каждые 6 секунд в мире из-за курения умирает один человек. Эксперты ВОЗ связывают употребление табака с возникновением как минимум 25 заболеваний.

«На поврежденных никотином стенках сосудов быстро откладывается плохой холестерин, что ведет к их сужению, а значит — к нарушению питания сердца, мозга, нижних конечностей. У курящих людей риск ишемической болезни сердца выше в 2,6 раза, чем у некурящих, риск внезапной сердечной смерти выше в 2,3 раза. Курение — причина 12 — 14% смертей от инсультов», — рассказывает ведущий научный сотрудник НМИЦ профилактической медицины Минздрава, член экспертного совета по борьбе против табака Комитета Государственной Думы по охране здоровья Маринэ Гамбарян.

Неопровержимо доказана связь между курением и раком легких. По статистике, 60 — 70% пациентов с этим видом рака — курящие мужчины. Шесть из десяти из них умирают, даже если получают самое прогрессивное лечение.

Рано ли поздно у всех курильщиков развивается атеросклероз сосудов нижних конечностей, а значит, со временем у них возникает перемежающаяся хромота, в запущенных случаях — гангрена.

Думать и жить помогает?

Утверждение, что курение помогает думать и творить, не более чем миф. Из-за повреждения сосудов и нарушения кровообращения мозг недополучает кислорода, а это неизбежно приводит к снижению интеллектуальных способностей.

Мужчины-курильщики в 2 раза чаще обращаются к врачам по поводу эректильной дисфункции (импотенции).

Курение угнетает и женскую репродуктивную функцию, сокращая репродуктивный возраст и вызывая раннюю менопаузу. 13% всех случаев бесплодия врачи связывают именно с курением.

Губительно сказывается эта вредная привычка и на внешности. Курение — это хроническая интоксикация (отравление) организма. Поэтому у заядлых курильщиков обычно бледная сухая кожа, редкие истонченные волосы и щербатая улыбка (пародонтоз - дистрофия тканей, окружающих зуб, — провоцирует выпадение зубов). У курильщиков быстрее, чем у некурящих, распадаются коллаген и эластин, которые обеспечивают упругость кожи. А мы тратим такие деньги в косметологических кабинетах!

Сейчас или потом?

Человек, которому нужно бросить курить, находит массу отговорок. Например, считается, что…

— Курильщикам с большим стажем отказ от сигарет не принесет никакой пользы.

— Это миф. Даже при большом стаже курения первые положительные изменения наступают уже в течение первых суток, некоторые эффекты — в течение месяца. Конечно, на полное восстановление организма потребуется больше времени. Но польза для здоровья будет очевидна в любом возрасте.

— Чтобы снизить вред, достаточно уменьшить число выкуриваемых сигарет.

— Не существует дозы никотина, безопасной для здоровья. Курение даже одной сигареты обеспечивает половину риска, связанного с курением 20 сигарет в день. А легких сигарет не существует вовсе. Электронные сигареты, которые позиционируются как безопасная альтернатива курению, далеко не безвредны — некоторые из них содержат двойную дозу никотина.

Какие преимущества даст отказ от сигарет?

При отказе от курения положительные изменения наступают моментально:

20 минут — пульс и давление возвращаются к норме

8 часов — нормализуется уровень кислорода в крови

24 часа — угарный газ полностью выходит из организма, легкие начинают лучше функционировать, проходит чувство нехватки воздуха

48 часов — улучшается функция легких, становится легче дышать, ходить и бегать, исчезает кашель

Долгосрочный эффект отказа от курения еще очевиднее:

3 месяца – улучшается функция легких, становится легче дышать, ходить и бегать, исчезает кашель

6 — 9 месяцев — функция легких улучшается на 10%

1 год — риск ишемической болезни сердца снижается на 50%. У женщин шансы на зачатие возрастут на 30%

5 лет — риск сердечного приступа снижается

на 50%

10 лет — риск рака легких снижается на 30 — 50% от риска курильщика

15 — 20 лет — риск ишемической болезни снизится, а функция легких и кровоснабжение в конечностях улучшатся до уровня никогда не куривших

Доказано: отказ от табака может продлить жизнь на 10 — 20 лет.

Про деньги

Отказ от сигарет — это забота не только о здоровье, но и о кошельке. Цены на сигареты только в 2019 году поднимались уже трижды. Средняя пачка сегодня стоит около 100 рублей. Дорогие сигареты — 150 — 300 рублей.

За год любители дешевых сигарет экономят около 26 тысяч рублей.

Те, кто курит дорогие, — около 40 тысяч (стоимость недельного тура на двоих в Турцию или Болгарию).

Активные курильщики, которые выкуривают по пачке в день, получат практически тринадцатую зарплату — 37 и 56 тысяч в год.

Если к этому прибавить деньги, сэкономленные на покупке лекарств (ведь курильщики болеют чаще), выходит вполне приличная сумма, которая не будет лишней даже для обеспеченных людей.

Всем и каждому

Окружающим курильщики доставляют не только дискомфорт. Табачный дым, который содержит около 4 тысяч разных химических элементов и соединений, для окружающих так же опасен, как и для самого курящего. При пассивном курении также повышается риск рака легкого и сердечно-сосудистых заболеваний. Курение во время беременности может вызвать задержку роста и развития ребенка и нанести непоправимый ущерб его здоровью.