Здоровая жизнь

Здоровье ли дым? 

Курение - это не только желтые зубы, неприятный запах изо рта и  истонченные волосы, но и причина таких опасных заболеваний, как инфаркт, инсульт, рак и обструктивная болезнь легких.  

Здоровье ли дым? 
Фото: Globallookpress

Каждые 6 секунд в мире из-за курения умирает один человек. Эксперты ВОЗ связывают употребление табака с возникновением как минимум 25 заболеваний.  

«На поврежденных никотином стенках сосудов быстро откладывается плохой холестерин, что ведет к их сужению, а значит — к  нарушению питания сердца, мозга, нижних конечностей. У курящих людей риск ишемической болезни сердца выше в 2,6 раза, чем у некурящих, риск внезапной сердечной смерти выше в 2,3 раза. Курение — причина 12 — 14% смертей от инсультов», — рассказывает  ведущий научный сотрудник НМИЦ профилактической медицины Минздрава, член экспертного совета по борьбе против табака Комитета Государственной Думы по охране здоровья Маринэ Гамбарян.   

Неопровержимо доказана связь между курением и раком легких. По статистике, 60 — 70% пациентов с этим видом рака — курящие мужчины. Шесть из десяти из них умирают, даже если получают самое прогрессивное лечение.   

Рано ли поздно у всех курильщиков развивается атеросклероз сосудов нижних конечностей, а значит, со временем у них возникает перемежающаяся хромота, в запущенных случаях — гангрена.  

Думать и жить помогает?  

Утверждение, что курение помогает думать и творить, не более чем миф. Из-за повреждения сосудов и нарушения кровообращения мозг недополучает кислорода, а это неизбежно приводит к снижению интеллектуальных способностей.    

Мужчины-курильщики в 2 раза чаще обращаются к врачам по поводу эректильной дисфункции (импотенции).    

Курение угнетает и женскую репродуктивную функцию, сокращая репродуктивный возраст и вызывая раннюю менопаузу. 13% всех случаев бесплодия врачи связывают именно с курением.  

Губительно сказывается эта вредная привычка и на внешности. Курение — это  хроническая интоксикация (отравление) организма. Поэтому у заядлых  курильщиков обычно бледная сухая кожа, редкие истонченные волосы и щербатая улыбка (пародонтоз - дистрофия тканей, окружающих зуб, — провоцирует выпадение зубов). У курильщиков быстрее, чем у некурящих, распадаются коллаген и эластин, которые обеспечивают упругость кожи. А мы тратим такие деньги в косметологических кабинетах! 

Сейчас или потом?   

Человек, которому нужно бросить курить, находит массу отговорок. Например, считается, что…  

— Курильщикам с большим стажем отказ от сигарет не принесет никакой пользы.  

— Это миф. Даже при большом стаже курения первые положительные изменения наступают уже в течение первых суток, некоторые эффекты — в течение месяца. Конечно, на полное восстановление организма потребуется больше времени. Но польза для здоровья будет очевидна в любом возрасте.  

— Чтобы снизить вред, достаточно уменьшить число выкуриваемых сигарет.  

— Не существует дозы никотина, безопасной для здоровья. Курение даже одной сигареты обеспечивает половину риска, связанного с курением 20 сигарет в день. А легких сигарет не существует вовсе. Электронные сигареты, которые позиционируются как безопасная альтернатива курению, далеко не безвредны — некоторые из них содержат двойную дозу никотина. 

Какие преимущества даст отказ от сигарет? 

При отказе от курения положительные изменения  наступают  моментально: 

20 минут — пульс и давление возвращаются к норме 

8 часов — нормализуется уровень кислорода в крови 

24 часа — угарный газ полностью выходит из организма, легкие начинают лучше функционировать, проходит чувство нехватки воздуха 

48 часов — улучшается функция легких, становится легче дышать, ходить и бегать, исчезает кашель  

Долгосрочный эффект отказа от курения еще очевиднее:  

3 месяца – улучшается функция легких, становится легче дышать, ходить и бегать, исчезает кашель 

6 — 9 месяцев — функция легких улучшается на 10% 

1 год — риск ишемической болезни сердца снижается на 50%. У женщин  шансы на зачатие возрастут на 30% 

5 лет — риск сердечного приступа снижается  

на 50% 

10 лет — риск рака легких снижается на 30 — 50% от риска курильщика 

15 — 20 лет — риск ишемической болезни снизится, а функция легких и кровоснабжение в конечностях улучшатся до уровня никогда не куривших 

Доказано: отказ от табака может продлить жизнь на 10 — 20 лет. 

Про деньги  

Отказ от сигарет — это забота не только о здоровье, но и о кошельке. Цены на сигареты только в 2019 году поднимались уже трижды. Средняя пачка сегодня стоит около 100 рублей. Дорогие сигареты — 150 — 300 рублей.   

За год любители дешевых сигарет экономят около 26 тысяч рублей.  

Те, кто курит дорогие, — около 40 тысяч (стоимость недельного тура на двоих в Турцию или Болгарию). 

Активные курильщики, которые выкуривают по пачке в день, получат практически тринадцатую зарплату — 37 и 56 тысяч в год.   

Если к этому прибавить деньги, сэкономленные на покупке лекарств (ведь курильщики болеют чаще), выходит вполне приличная сумма, которая не будет лишней даже для обеспеченных людей. 

Всем и каждому 

Окружающим курильщики доставляют не только дискомфорт. Табачный дым, который содержит около 4 тысяч разных химических элементов и соединений,  для окружающих так же опасен, как и для самого курящего. При пассивном курении также повышается риск рака легкого и сердечно-сосудистых заболеваний. Курение во время беременности может вызвать задержку роста и развития ребенка и нанести непоправимый ущерб его здоровью.  

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

борьба с курениемотказ от сигарет
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Здоровье ли дым? 
Интересно?
Поделись с друзьями: