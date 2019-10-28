Здоровая жизнь

Мода на куркумин: миф или реальность?

В последнее время все чаще говорят о том, что куркума – универсальное средство для укрепления здоровья и ее нужно добавлять в свой ежедневный рацион. А специалисты-нутрициологи и диетологи советуют принимать добавки с куркумином.

Мода на куркумин: миф или реальность?
Фото предоставлено рекламодателем

В нашей статье мы предлагаем разобраться в особенных свойствах куркумы, ее влиянии на организм человека и выяснить, как сделать так, чтобы куркума действительно оказалась полезной.

От истории к научным данным

Куркума давно известна своими целебными свойствами. Более 2500 лет люди использовали куркуму как мощное природное средство для решения многочисленных проблем со здоровьем. На протяжении тысячелетий она применялась в китайской и индийской медицине в качестве природного средства от разных болезней. Большой интерес куркума вызывает и у современных ученых-медиков. В период с 2006 по 2019 год было опубликовано более 9000 работ, посвященных удивительным свойствам основного действующего вещества «золотой специи» — куркумина.

Волшебство куркумина

Всеми целебными свойствами куркума обязана входящему в ее состав веществу – куркумину, который впервые был выведен из растения еще в начале 19 века, но всерьез за изучение его свойств взялись только спустя столетия, когда начался активный поиск новых молекул, способных подавлять воспаление и останавливать развитие инфекций.

Особенно большой интерес сегодня вызывает потенциальная способность куркумина защищать клетки самых разных органов от злокачественного повреждения. Согласно результатам последних исследований, куркумин стимулирует рост новых нейронов мозга, а также является мощным защитником иммунитета от вирусов, грибков и бактерий. Он также способен оказывать действие, аналогичное действию антидепрессантов.

Куркумин известен своими мощными противовоспалительными свойствами. Это особенно актуально для женщин, так как у них с возрастом снижается уровень эстрогена и они становятся более восприимчивы к проблемам, вызываемым воспалением. Хроническое воспаление ассоциируется с такими заболеваниями, как рак, диабет, артрит, болезни сердца, остеопороз и болезнь Альцгеймера.

Куркумин для суставов – одно из перспективных и продвигаемых направлений в Европе. Исследование, опубликованное в 2016 году в «Genes & Nutrition», показывает, что куркумин снижает окислительный стресс и улучшает антиоксидантную защиту при артрите и артрозе. Это может косвенно облегчить симптомы заболевания.

Исследования также показали, что куркумин обладает антимикробными и антисептическими свойствами, а по силе противовоспалительного и обезболивающего действия сопоставим с НПВС. В результате официальная медицина начала использовать куркумин для лечения ран и воспалительных заболеваний кожи, хронического воспаления ЖКТ и воспалительных заболеваний суставов.

Новые исследования куркумина позволили обнаружить антиоксидантные свойства куркумина, его иммуномодулирующее и гепатопротекторное действие, способность улучшать липидный состав крови, регулировать метаболизм глюкозы и желчеобразование. Кроме того, куркумин выводит шлаки и токсины из печени, помогает при отравлениях химикатами.

Итак, история растения и множество научных исследований куркумы только подтверждают ее полезные свойства. Но стоит развеять миф о том, что полезна любая куркума в неограниченных количествах.

Все дело в том, что основное действующее вещество – куркумин – из специи усваивается лишь на 5-10%, а эффект от его применения является накопительным. Выходит, что употреблять его нужно регулярно. Однако употреблять специю каждый день по несколько граммов под силу далеко не каждому.

Решение этой проблемы – создание мицеллярной формы куркумина. Биодоступость такой формы в несколько раз выше, чем просто у порошка или экстракта куркумы. Поэтому куркумин в мицеллярной форме усваивается полностью.

Куркумин Эвалар – первый1 в России легко усваиваемый куркумин в мицеллярной форме.

При его производстве используется сырье от ведущего производителя Индии – родины куркумы.

Прием Куркумина Эвалар способствует:

  • укреплению иммунитета
  • защите организма от вирусов, бактерий, грибков
  • уменьшению воспалительных процессов и снижению боли в суставах
  • защите и очищению печени
  • мягкому желчегонному действию
  • снижению риска образования желчных камней

Преимущества Куркумина Эвалар:

  • Выгода: в 2 раза выгоднее по цене2
  • Усвоение: Куркумин Эвалар полностью усваивается за счет мицеллярной формы действующего вещества
  • Универсальность: широкий спектр действия препарата позволяет решать сразу несколько проблем
  • Безопасность3: достаточный профиль безопасности + можно сочетать с другими препаратами
  • Качество: изготовлен в соответствии с международным стандартом качества GMP
  • Чистота: не содержит ГМО и глютена

90% потребителей уже выбрали Куркумин Эвалар4, сделайте и вы свой правильный выбор!

Эвалар – здоровье, доступное каждому!

Фото предоставлено рекламодателем

Где купить?

А также спрашивайте в аптеках!

1По данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2017 год, БАД «Куркумин» в форме капсул №30 производства компании «Эвалар» является первой реализуемой в России через аптечные учреждения добавкой куркумина.

2По данным ЗАО «Группа ДСМ», по итогам 2018 года средневзвешенная цена за упаковку биологически активной добавки «Куркумин» в форме капсул №30 производства компании «Эвалар» в 3,4 раза ниже, чем у аналогичного средства по действующим веществам, форме выпуска.

3Безрецептурный препарат. В соответствии с противопоказаниями.

4По данным ООО «Проксима Рисерч», с октября 2018 года по сентябрь 2019 года доля Куркумин Эвалар в натуральном объеме среди препаратов куркумина.

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Мода на куркумин: миф или реальность?
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