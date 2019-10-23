Как правильно планировать беременность?

20% женщин после первого аборта становятся бесплодными. 50 — 70% страдают воспалительными заболеваниями и психологическими проблемами. Гормональная буря, которая происходит в организме после искусственного прерывания беременности, может стать причиной развития рака груди.

Количество абортов в России ежегодно сокращается. Однако искусственное прерывание беременности в нашей стране по-прежнему остается основным методом регулирования рождаемости.

— Безопасных абортов не бывает, — предостерегает Олег Аполихин, член-корреспондент РАН, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью. — Осложнения (как сразу после вмешательства, так и спустя годы после него) могут возникнуть даже после прерывания беременности в медицинском учреждении.

Самое частое последствие аборта — инфекционно-воспалительные проблемы, в первую очередь эндометрит (воспаление слизистой оболочки матки).

Исследования показывают, что это главная причина «замерших» беременностей и выкидышей. При аборте также травмируются стенки матки, из-за чего впоследствии могут возникнуть рубцы и сращения, препятствующие наступлению последующих беременностей. Наиболее грозное и жизнеугрожающее осложнение — перфорация (прободение) стенок матки. Женщина с таким диагнозом уже не сможет самостоятельно зачать и выносить ребенка.

Рано или поздно у всех женщин после аборта возникает чувство раскаяния и вины, нередко перерастающее в хронический стресс или депрессию. Эти состояния врачи называют стартовой площадкой для возникновения опасных недугов, в том числе сердечно-сосудистых и онкологических.

Ставим барьеры

Что делать парам, которые хотят иметь детей, но в обозримом будущем не планируют беременность?

Необходимо выбрать надежное средство контрацепции. В первую очередь врачи рекомендуют:

— современные гормональные контрацептивы — помимо высокой (до 99,7%) защиты от нежелательной беременности, они позволяют стабилизировать вес, улучшить состояние кожи и предотвратить излишнюю трату фолликулов. Некоторые женщины имеют ограниченный овуляторный резерв, и нередко к тому моменту, когда они «созревают» для беременности, резерв яичников оказывается исчерпанным. Подобрать подходящий препарат сможет только врач, не пытайтесь сделать это самостоятельно или по советам подруг;

— внутриматочные спирали — один из самых древних способов предохранения с достаточно высокой (до 98%) степенью защиты. Приспособление из меди и серебра, которое губительно действует на сперматозоиды и мешает яйцеклетке прикрепиться к стенке матки. К недостаткам метода относятся высокий риск инфекций и воспалений и вероятность внематочной беременности;

— барьерные методы (презервативы, влагалищная диафрагма, маточный колпачок), которые перекрывают путь сперме и не дают ей встретиться с яйцеклеткой. Самым надежным и безопасным методом считаются презервативы, которые не только надежно (до 98% при правильном использовании) защищают от нежелательной беременности, но и дают защиту от инфекций, передаваемых половым путем;

— хирургические методы (перевязка маточных труб) — несмотря на почти 100-процентную надежность, врачи не рекомендуют нерожавшим женщинам из-за возможной необратимости.

Нежелательная беременность чаще всего наступает из-за использования так называемых народных методов контрацепции:

— прерванного полового акта (его надежность не выше 45 — 50%, к тому же он ухудшает качество секса);

— календарного метода — женщины, избегая близости в «опасные дни», считают себя защищенными. Однако врачи надежность календарного метода оценивают не выше 55%. Гормональный фон у женщин нестабилен, из-за чего овуляция часто наступает не вовремя, а у женщин с нерегулярным циклом ее время рассчитать невозможно;

— кормление грудью — при грудном вскармливании созревание яйцеклеток действительно замедляется, но первая овуляция происходит через три-четыре недели после родов, и вероятность зачатия в этот период уже существует.

Всегда готов:

Беременность не случайно называют пробным камнем организма. В этот период все органы и системы женского организма работают «за двоих». Вот почему так важно, чтобы беременность наступила в максимально благоприятный с точки зрения здоровья период. А для этого к ней необходимо готовиться — не только женщинам, но и мужчинам (равноправным участникам репродуктивного процесса).

За год до предполагаемого зачатия специалисты советуют:

— отказаться от курения, алкоголя и «мусорной» еды — содержащиеся в них вредные вещества угнетают репродуктивную функцию, снижают вероятность зачатия и оказывают прямое токсическое воздействие на сперматогенные ткани и клетки;

— соблюдать режим дня и стараться избегать стрессов. Доказано, что они вызывают гормональный дисбаланс и зачастую делают наступление беременности невозможным;

— пройти исследования на инфекции, передаваемые половым путем. Многие из них (например, хламидии) служат одной из главных причин выкидышей.

За полгода до зачатия посетить врачей:

— терапевта — врач даст заключение о состоянии вашего здоровья и при необходимости отправит к узким специалистам;

— стоматолога — необходимо пролечить кариес до беременности — это очаг инфекции для плода. Ремонтировать зубы во время беременности будет сложнее из-за ограничения анестезии;

— лор-врача — заболевания уха, горла, носа приводят к снижению иммунитета;

— офтальмолога — ряд офтальмологических проблем служит показанием к кесареву сечению;Надолго откладывать рождение ребенка не стоит. 24 — 27 лет — оптимальный возраст для первых родов. Самые качественные яйцеклетки расходуются первыми. Чем больше возраст женщины, тем больше вероятность рождения ребенка с отклонениями.

— гинеколога — врач исключит патологию шейки матки, возьмет анализы на заболевания, с помощью УЗИ оценит состояние репродуктивных органов.