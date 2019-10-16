Чем заменить алкоголь?

Красное вино не защищает от болезней сердца, а злоупотребление алкоголем может стать причиной рака, инфаркта, инсульта и слабоумия.

Не одно поколение людей выросло в уверенности, что ежедневный бокал красного вина поможет избежать проблем с сердцем. Исследования показали, что это миф. Также, как и утверждение, что в малых дозах алкоголь безвреден.

— Результаты глобального международного исследования убедительно показали — безопасных доз потребления алкоголя не существует, — рассказывает Татьяна Клименко, директор Национального научного центра наркологии, профессор, доктор медицинских наук. — Хотя опасность алкоголя возрастает по мере увеличения потребления, употребление алкоголя даже в малых дозах повышает риск развития рака горла, рта, груди, прямой кишки.

Злоупотребление спиртным — главная причина смерти от алкогольных отравлений, утоплений, травм, пожаров, обморожений, убийств, самоубийств и т. д. Тяжелые формы алкоголизма приводят к алкогольной кардиомиопатии (бычьему сердцу), циррозу печени, раку поджелудочной железы, панкреатиту и панкреонекрозу, деградации тканей мозга и слабоумию.

От злоупотребления алкоголем в мире ежегодно умирают 3,3 миллиона человек. Еще столько же становятся инвалидами от болезней и травм, обусловленных приемом спиртного.

Слабый = безопасный?

Как не существует безопасных доз алкоголя, так нет и безвредных спиртных напитков. Их вред определяется наличием этилового спирта, который есть в любом, даже самом слабом алкогольном напитке. Но чем крепче напиток, тем более разрушительно он действует на организм.

Отказ от алкоголя позволит:

Увеличить продолжительность жизни на 5 — 10 лет — ученые подсчитали, что отказ от спиртного в 3 раза снижает риск травм и ДТП, в 12 раз — риск смерти от болезней печени, в 5 раз — риск болезней сердца и онкологических заболеваний. Дожить до старости в здравом уме и твердой памяти — существуют неопровержимые данные о связи между употреблением алкоголя и старческим слабоумием. Сохранить психическое здоровье — доказано, что злоупотребление спиртным негативно влияет на психику. У людей, отказавшихся от алкоголя, риск депрессии и самоубийств снижается в 6 раз. Родить здорового ребенка — даже при умеренном употреблении алкоголя отмечается нарушение гормонального фона (и у мужчин, и у женщин), которое может привести к проблемам с зачатием. У женщин отказ от алкоголя в 2 раза снижает вероятность бесплодия, в 4,8 раза — риск выкидыша и внутриутробной гибели плода. Сохранить стройную фигуру — алкоголь — высококалорийный напиток (каждый грамм 96% этанола содержит в себе 7 ккал плюс сахар и другие добавки). Помимо этого, спиртное замедляет обмен веществ и требует высококалорийной закуски, что также способствует набору лишних килограммов. Улучшить сон и самочувствие — даже люди, которые употребляли алкоголь в небольших количествах, отмечают, что после отказа от спиртного они стали лучше спать и чувствовать себя бодрее. Сделать карьеру и создать счастливую семью — злоупотребление алкоголем негативно влияет на психику, а это приводит к проблемам и в семье, и на работе. Человеку с зависимостью крайне редко доверяют руководящие посты. Сэкономить средства — отказ от ежедневного бокала вина (200 — 250 руб. — цена в баре, 100 руб. — дома) позволит сэкономить от 3 до 6 тыс. рублей ежемесячно. За год можно накопить сумму, достаточную для небольшого путешествия.

Береги мозги смолоду

— Чем раньше человек начинает пить, тем большему риску он себя подвергает, — рассказывает Алексей Надеждин, врач-психиатр, нарколог Московского научно-практического центра наркологии. — Наиболее опасен алкоголь для растущего организма, который крайне чувствителен к токсическому воздействию спиртного.

У подростков алкоголь может повреждать участки мозга, отвечающие за память и способность к обучению, речевые функции и когнитивные способности, а также повышать риск употребления психоактивных веществ. Не случайно в большинстве стран существует официально утвержденный возраст, с которого разрешается покупать алкогольные напитки.

Границы употребления алкоголя с низким риском последствий для здоровья

Для женщин: не более двух стандартных порций в день.

Для мужчин: не более трех стандартных порций в день.

Обязательны два трезвых дня в неделю.

(Стандартной порцией считается 10 г абсолютного спирта. Такое количество содержится приблизительно в 25 — 30 мл крепкого алкоголя, 100 мл сухого вина, 250 — 300 мл пива.)

Научитесь готовить безалкогольные коктейли — и у вас больше не возникнет желания выпить бокал вина за праздничным столом.

Рецепт № 1

APRIKOT LADY

— 10 мл сиропа корицы

— 100 мл абрикосового сока

— 3 листа зеленого базилика

— 200 мл тоника

Приготовление: Смешайте в шейкере сироп корицы, абрикосовый сок и базилик. Взбейте со льдом. Процедите через сито в коктейльную рюмку, сверху налейте тоник.

Рецепт № 2

Малиновый коктейль

— 60 г пюре малины

— 3/4 свежей маракуйи

— 20 г сиропа маракуйи

— 80 мл газированной воды

Приготовление: Смешайте пюре малины с сиропом маракуйи. Добавьте зерна свежей маракуйи. Перемешайте, положите лед, залейте газированной водой.