Как организму усваивать минералы по максимуму

Дело в том, что не все формы минералов усваиваются одинаково эффективно.

А вы знаете, в какой форме находятся минералы, которые вы принимаете? Не все формы усваиваются одинаково эффективно. Неорганические формы1 биодоступны всего на 5-40%, а «в подарок» к ним могут прилагаться побочные эффекты: отложения минералов в сосудах, суставах, почках и нарушение пищеварения (вздутие, запоры, диарея и др.) Самая легко усваиваемая2 форма минералов – хелатная (органическая). Она биодоступна на 90-98% и без побочных эффектов. Не случайно в Европе и США растет ее популярность.

Хелат (с лат. «chele» – клешня) – это соединение минерала и аминокислоты, которое внешне напоминает клешню краба. Хелатная форма наиболее близка нашему организму. Примером такой формы в организме человека является гемоглобин.

Исследования показывают, что хелатные формы минералов: кальция, магния, железа и др. – легко усваиваются, и организм при необходимости может без вреда переносить их большие дозировки3. Хелатные формы минералов, в отличие от обычных1, усваиваются организмом без побочных отложений в сосудах, почках и суставах. Хелаты не вызывают побочного нарушения пищеварения и вздутия, так как не влияют на уровень кислотности желудка.

Фармацевтическая компания «Эвалар» одной из первых в России разработала линию легко усваиваемых хелатных комплексов, обеспечивающих максимальное усвоение кальция, магния и железа – «Кальций хелат», «Магний хелат» и «Железо хелат». Разрешены беременным и кормящим женщинам4. В производстве используется сырье ведущего производителя Германии.

«Магний хелат» Эвалар – удобно принимать: 1 таблетка в день равноценна 6 таблеткам популярного препарата на основе цитрата магния. Способствует устойчивости к стрессу, поддержке здорового сна, нервной системы и сердца, снятию спазмов и судорог. При этом «Магний хелат» Эвалар выгоднее по цене 5 .

– удобно принимать: 1 таблетка в день равноценна 6 таблеткам популярного препарата на основе цитрата магния. Способствует устойчивости к стрессу, поддержке здорового сна, нервной системы и сердца, снятию спазмов и судорог. При этом «Магний хелат» Эвалар выгоднее по цене . «Кальций хелат» Эвалар – быстро восполняет дефицит кальция в организме, обеспечивая его максимальное усвоение, и способствует поддержанию нормального состояния костной ткани, зубов, улучшению состояния сердца и сосудов.

– быстро восполняет дефицит кальция в организме, обеспечивая его максимальное усвоение, и способствует поддержанию нормального состояния костной ткани, зубов, улучшению состояния сердца и сосудов. «Железо хелат» Эвалар – обеспечивает 100% суточной нормы потребления железа (согласно установленной нормы РСП). Усваивается без побочных эффектов со стороны ЖКТ. Способствует поддержанию в норме уровня гемоглобина, снижению усталости и риска развития анемии.

Как правильно принимать

Кальций и магний хорошо сочетаются. Оптимально принимать их вечером, так как кальций лучше усваивается ночью, а магний улучшает сон. Железо следует принимать утром отдельно – оно может препятствовать усвоению других микро- и макроэлементов.

Важно

Прием минералов назначает только врач в зависимости от индивидуальных потребностей организма.

Где купить?

1 Средства в форме карбоната, цитрата и других, схожих по усваиваемости.

2 Sarah Cook. Chelated minerals. Addressing Key Challenges in Mineral Supplementation // Natural medicine journal. Research Guide. – 2018. URL: https://www.naturalmedicinejournal.com/sites/default/files/uploads/chelated_minerals.pdf

3 Каркищенко Н. Н., Каркищенко В. Н., Люблинский С. Л., Капанадзе Г. Д., Шустов Е. Б., Ревякин А. О., Болотских Л. А., Касинская Н. В., Станкова Н. В. Роль микроэлементов в спортивном питании и безопасность металлохелатов // Биомедицина. 2013. №2.

4 По назначению врача.

5 По данным ЗАО «Группа ДСМ».