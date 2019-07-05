Как не сгореть на солнце: секреты Валерии, Кабо и Борисовой

Чем вреден загар и как защищаются от солнечных лучей российские звезды - все это выяснили журналисты портала Teleprogramma.pro.

Лето, море, пляж и, конечно же, солнце. Все это навевает мысли об отпуске, но мы-то знаем, что в битве за красоту и молодость нельзя расслабляться даже в такие минуты. Только ленивый сегодня не слышал о фотостарении и вредном ультрафиолете.

Звездный опыт

Дана Борисова — обладательница светлой кожи и целого набора проблем, связанного с солнечными ваннами. Звезде не чужды не только «загар цвета свеклы», но и пигментация.

— Вопрос очень актуальный, я сейчас в Сочи. С загаром большая проблема, лицо быстро сгорает, и по совету косметолога мажусь защитой 50 и толстым-толстым слоем. В итоге сейчас лицо белое, а тело загорело. Если портится погода и солнца нет, то наношу крем тонким слоем и даю лицу немного загореть. Если поняла, что сгораю, то наношу кремы после загара, выбираю хорошие, дорогие. Клубникой и сметаной не мажусь, — делится своими секретами с Teleprogramma.pro Дана Борисова.

Перед отдыхом блондинка старается сделать скраб, чтобы загар получился ровный. Попадая в Турцию, она первым делом направляется в хамам, а уже после сеанса очищения начинает загорать, тогда все получается идеально.

— Раньше быстро загорала, а с возрастом стали возникать проблемы пигментации. Мне, слава богу, доступны лучшие средства косметологии. Я недавно лазером убрала полностью все изменения на коже, — говорит телеведущая.

Вреднее самого загара

Итак, отправляясь на улицу, не стоит пренебрегать солнцезащитными средствами. Они должны быть качественными и с высокой степенью защиты. Первые выходы на солнце лучше начинать под покровом SPF 50, а уже спустя неделю-две можно перейти на защиту пониже.

Но данные средства не являются панацеей. Доктор наук Элизабет Плурд из Калифорнии провела масштабную работу и пришла к выводу, что рост частоты злокачественной меланомы (рака кожи) напрямую зависит от применения средств защиты от загара. Канцерогены и гормонально активные ингредиенты могут непредсказуемо воздействовать на человека.

Нельзя списывать со счетов витамин А, содержащийся в некоторых солнцезащитных средствах в форме ретинилпальмитата (Retinyl palmitate). Он способен провоцировать раковые заболевания, а оксибензон при достижении высокой концентрации в организме приводит к ряду гинекологических проблем.

Лучшее — враг хорошего

Певица Валерия, несмотря на свой возраст, может дать фору любой 25-летней инстамодели. Стройной и ухоженной звезде не чужды простые человеческие радости, например, понежиться на морском берегу. Правда, «жариться» под солнцем певица не привыкла, весь ее загар сводится к «вышел из воды и высох».

— Я отвыкла загорать, обычно искупалась, вышла из воды высохла — и вот загар прилип. Но даже без длительного пребывания на солнце всегда стараюсь себя защитить. На лицо наношу защитное средство (50+), сверху ВВ крем, чтобы не выглядеть гейшей на пляже. Сохраняется естественный оттенок и остается отличная защита. На тело наношу сначала высокую защиту, но постепенно снижаю уровень, — делится певица.

Она тоже придерживается правила, что перед солнечными ваннами нужно снять «старый» слой кожи, и делает пилинги.

— Особенно это актуально в Москве, если не сделать, то после возвращения становишься ящерицей. Наверно, вода у нас не очень и кожа почти сваливается. С пилингом загар держится хорошо. Ну и самое главное правило: нельзя обгорать, до такого лучше не доводить, — резюмирует Валерия.

Сметана против пантенола

Помните, раньше не было никаких солнцезащитных средств, но людей на пляжах меньше не становилось. Купались с утречка, пока солнце мягкое и не сжигало до костей, особо бдительные прятались под зонтики и деревья, а те, кто уже сгорел, надевали майки. Средство от солнечных ожогов тоже было одно – универсальное – сметана. Ею на ночь натирали поврежденные участки, и со слабым пощипыванием кожа заживала.

— Теперь на полках в магазинах огромный выбор самых разнообразных средств, глаза разбегаются. Я использую средства с наиболее сильным фактором защиты. Конечно, для 100-процентного результата рекомендую наносить их каждые 2-3 часа. Будет вам золотистый загар и благодарная кожа, — советует Ольга Кабо.

Кстати, актриса помнит те времена, когда сгоревшие плечи натирали сметаной, теперь же она предпочитает спасаться Пантенолом.

Мода на загар

Иметь загорелую кожу было модно вплоть до середины прошлого века, после же врачи и ученые стали задумываться – а действительно ли солнечные лучи так благотворно влияют на кожный покров человека. Через годы первые исследования подтвердили, что с загаром шутки плохи.

Ультрафиолетовые лучи негативно воздействуют на ДНК человека. Под, казалось бы, безобидным солнцем меланоциты превращаются в злокачественные клетки, перерождаясь в раковые опухоли. Влияет солнце и на глаза. Каждый пятый случай катаракты связан с долгим воздействием солнечных лучей. Страдают иммунитет и кожный покров. В клетках кожи идут дегенеративные процессы, которые ведут к преждевременному старению.

Постепенно информация о цене «шоколадной» кожи пошла в народ и золотое правило «с 12 до 15 загар опасен» прочно укрепилось в головах населения всего земного шара.

Вместо заключения

Совесть не позволяет нам промолчать и не сказать пару слов в защиту солнца. Все-таки солнечные лучи снабжают нас ценнейшим витамином D, который уберегает от рахита, псориаза и экземы, налаживает сон и делает нас счастливыми.

Загорать можно и даже нужно, но лучше это делать с утра и вечером. Даже если кажется, что солнца совсем нет, поверьте, кожа получит свою порцию ультрафиолета. И не забывайте про головной убор.