Звездный диетолог: «Два литра воды в день — это миф»

Сколько нужно пить воды ежедневно и входит ли в норму жидкость, содержащаяся в продуктах? Ответ на этот вопрос знает звездный эксперт портала Teleprogramma.pro.

Сколько же нужно пить воды ежедневно, чтобы принести организму пользу? Ответ на этот вопрос давно ищут врачи, ученые и представители ЗОЖ по всему миру. Первые уверяют, что нужно считать по формуле: 30 миллилитров на килограмм веса в день. То есть, для человека весом в 60 килограммов норма составит 1,8 литра, последние с боем доказывают, что велосипед уже изобретен: восемь стаканов и точка.

Откуда ноги…

Сегодня ученые скептически называют данную норму мифом, хотя восходит он вовсе не к заре цивилизации, а к 50-м годам прошлого века.

В 1945 году отдел по продуктам и питанию Института медицины США выдал рекомендации, что человеку необходимы в сутки 2,5 литра воды. Почти в следующем абзаце уточнялось, что в норму входит и жидкость, потребляемая с продуктами, но со временем это уточнение затерялось в памяти сторонников «оводнения» организма и появилось утверждение, что речь идет именно о чистом продукте.

Пить или не пить, вот в чем вопрос

Группа ученых из университета Бирмингема пришла к выводу, что высокие нормы потребления воды не основываются ни на каких данных и организм сам подскажет о наступающем обезвоживании, причем произойдет это задолго до самого события.

Израильские медики, в свою очередь, попытались выявить связь количества воды и состояния кожи. И тут мимо: от количества потребляемой жидкости кожа не становится гладкой и увлажненной.

А недавно в Американском журнале здоровья общества появилась научная работа группы международных исследователей. Ученые мужи проанализировали данные Национальной программы проверки здоровья и питания США с 2009 по 2012 годы. Смотрели на показатель осмолярности мочи (с медицинского на человеческий: наличие солей в моче, чем больше, тем хуже).Пришли к выводу, что у тех, кто пьет много воды данный показатель был на 1 процент ниже среднестатистических значений. Но вот врачи в один голос уверяют, что выявленные результаты укладываются в физиологические значения осмолярности мочи у здоровых людей. А снижение показателя всего на 1 процент вовсе не характеризует зависимость от водного баланса в организме.

Ученые из университета Британской Колумбии тоже внести свой посильный вклад и пришли к выводу, что потребление чистой воды не просто вредно для здоровья, но и откровенно опасно. Речь идет именно про стерильную Н2О. Дети, которых пытались обезопасить от микроорганизмов, страдали астмой чаще тех, кто нет-нет, да и пробовал водичку из-под крана.

Пока в вопросах нормы потребления воды специалисты никак не сойдутся во мнении, но одно неоспоримо: пить чистую воду надо, что называется, каждому по потребностям.

Советы звездного диетолога Марият Мухиной

Вопрос потребления воды стоит не только перед простыми смертными, но и перед звездной элитой. Teleprogramma.pro решила узнать, какими же правилами руководствуются наши артисты и лучше всего в этом вопросе ориентируются их диетологи.

Марият Мухина знает ответ на этот вопрос исходя из своего многолетнего опыта работы, а вовсе не из советов всемирной паутины.

— Два литра воды в день – это миф! Не воды, а жидкости. То есть, вода содержится в овощах, фруктах, хлебе, напитках, свежевыжатых соках, травяных чаях и настоях, молоке и кисломолочных продуктах, отварах и бульонах. То есть, вся наша традиционная кухня содержит большую долю воды. Если мы еще и 2 лира воды сверху будем выпивать, то будет перебор, — говорит диетолог.

Взрослому человеку она советует остановиться на норме в полтора литра воды, два — только в случае запредельной жары. Пить водичку стоит утром, натощак: во-первых, так Н2О лучше усваивается, во-вторых, омоет желудок и запустит процесс пищеварения.

Для тех, кто пропагандирует ЗОЖ, можно добавить в водичку активный кислород. Благо в магазинах и аптеках полно приспособлений, решающих данную задачу.

Лайфхак от Марият Мухиной: сделать настоящий кислородный коктейль можно с помощью перекиси водорода. На стакан воды 5 капель жидкости.

Воду нужно пить за 20 минут до еды или за 30 минут после еды. Если совмещать с приемом пищи, то жидкость просто растянет желудок. Пользы от этого точно не будет, а вот ощущение раздутого живота останется.

— Желательно пить воду не стаканами раз в час, таких советов множество, а постоянно, мелкими глотками. Жидкость должна быт теплая, это принесет организму больше пользы. Вышли на улицу – взяли с собой бутылочку воды. От пластика нужно оказаться, только стекло, — советует Марият Мухина.

Бутилированную или из-под крана

Чтобы употреблять воду из-под крана, стоит запастись терпением. Сначала такой продукт нужно пропустить через фильтр, потом прокипятить и отстоять хотя бы ночь. Все, вода готова к употреблению.

От бутилированной воды лучше отказаться, уверена специалист. Это та же самая вода из-под крана, сдобренная красивой этикеткой и рекламой.

— Лучше всего пить родниковую воду, природную и тогда будет здоровье. Естественно, нужно быть уверенным, что жидкость соответствует всем показателям безопасности. В такой воде много полезных микроэлементов и она станет лекарством, — говорит диетолог.

Кстати, у популярного врача свой секрет. Уже больше десяти лет она пьет по утрам кофе, заваренный в дистилированной воде и уверяет, что всего один стакан такой воды действует на организм как насос.

— Такая вода высасывает соли из организма. Организм пытается пополнить запасы и берет их из депо: почек, суставов. То есть, расходует все то, что накопилось за долгое время и начинает вредить, повышая осмолярнотсь. Идет очищение и улучшается состояние здоровья. Но это мое сугубо бытовое наблюдение, которое я реализую в своей жизни. И, надо сказать, в свои 50 у меня нет жалоб на суставы и позвоночник, как у моих сверстников, — объясняет Мария Мухина читателям портала Teleprogramma.pro.

Вместо морали

Вопрос потребления воды будет еще долгое время вызывать споры. Как и в любом другом деле, главное умеренность, а еще уметь слушать свой организм, он наверняка лучше любого специалиста подскажет, когда нужно испить живительной влаги. Но не злоупотребляйте! Если о полезной норме ученые спорят, то максимальную называют в один голос – не более тех литров в сутки. В противном случае почки могут не справиться с нагрузкой и перестать выводить излишнюю жидкость, а это ведет к отекам, а в критичных случаях – к нарушению мозговой деятельности.