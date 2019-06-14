Здоровая жизнь

Малышева раскритиковала алкогольную диету Джигурды

Недавно артист сбросил пять килограммов.

Малышева раскритиковала алкогольную диету Джигурды
Никита Джигурда Фото: Globallookpress

В программе «Жить здорово!» на Первом канале гостем студии стал Никита Джигурда. Артист рассказал, что недавно похудел на пять килограммов.

«Я периодически себя оздоравливаю голоданием. Перед этим сжигаю холестерин крепким алкоголем, а потом голодаю, чтобы всё это из себя вывести», – рассказал он.

Елена Малышева отметила, что ее тревожит похудение Джигурды. По мнению телеведущей, подобный способ очень спорный и следовать ему не стоит. На что артист ответил, что при росте 186 сантиметров 86 килограммов – его «боевой вес».

Елена Малышева и Никита Джигурда
Елена Малышева и Никита Джигурда Скриншот: Первый канал

По словам Никиты, он набирал вес для занятий боксом и весил 92 килограмма, но ему буквально стало тяжело ходить.

«Особенно в Камасутре…» – многозначительно сказал Джигурда, улыбнувшись.

Ведущая настоятельно предложила артисту следить за уровнем холестерина, потому что у него дети и он обязан их вырастить. Соведущий Малышевой, доктор Гандельман, заверил Джигурду, что крепкий алкоголь не сжигает холестерин – это миф. Кроме того, регулярное употребление спиртного сокращает продолжительность жизни.

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Тэги:

Герман ГандельманЕлена МалышеваНикита Джигурдапрограмма "Жить здорово!"
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Малышева раскритиковала алкогольную диету Джигурды
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