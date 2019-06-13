Здоровая жизнь

Дана Борисова боялась родить больную дочь

Телеведущая считает, что предусмотреть риски — главная обязанность будущего родителя.

Дана Борисова боялась родить больную дочь
Дана Борисова Фото: Globallookpress

В очередном выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева рассказала о тяжелом диагнозе — кретинизме и о том, как часто он встречался раньше.

Она пригласила в гости свою коллегу Дану Борисову, которая поделилась своими страхами в период беременности. В студию телеведущая пришла вместе с дочерью Полиной, которой уже почти 12 лет. Она рассказала, что решила подстраховаться и выяснить, не угрожает ли ее будущему ребенку опасность.

«Когда я была беременна Полиной, мне было за тридцать лет, я хотела подстраховаться и потому узнала про генетический скрининг. На четвертом примерно месяце сделала его и после этого была спокойна», – заявила Дана.

По ее словам, она не исключает возможности появления второго ребенка и считает, что после сорока лет такая процедура строго обязательна.

Соведущий Елены Малышевой, доктор Андрей Продеус, подтвердил, что риски генетических аномалий плода возрастают с возрастом женщины.

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Дана БорисоваЕлена Малышевапрограмма "Жить здорово!"
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Дана Борисова боялась родить больную дочь
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