«Если не принимать таблетки, то я умру»: Слуцкая рассказала о борьбе с редким заболеванием

Фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что уже много лет борется с васкулитом — редкой болезнью сосудов. По ее словам, этиология этого заболевания неизвестна до сих пор. Вызвано оно может быть разными факторами. Возможно, стрессом, возможно, переохлаждением или большой физической нагрузкой. В 2003 году у звезды появились первые звоночки. Анализы были не очень хорошие. Тогда она считала, что все само собой пройдет, но ошибалась.

По словам фигуристки, при васкулите иммунитет вырабатывает неправильные клетки. Они и приводят к заболеванию. Чтобы не умереть, нужно пить специальные таблетки. «Если не принимать таблетки, то я умру. Не в момент, но со временем. Если не лечиться, то это заболевание заканчивается летальным исходом», — сказала спортсменка.

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По словам фигуристки, первое время никто не давал положительных прогнозов. Врач, который занимался ее лечением, был очень удивлен, что спортсменка решила непременно продолжать выступление на профессиональном уровне. Слуцкая стала тайно убегать на каток.

Чемпионка отметила, что прекрасно слышала все эти годы свой организм. Когда ей становилось хуже, то она снижала нагрузки. Сейчас болезнь находится в стадии ремиссии. Из-за васкулита у спортсменки развилась астма. Сейчас она вынуждена принимать гормональные препараты, чтобы контролировать ее, сообщает портал sports.ru.