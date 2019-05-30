Здоровая жизнь

«Не дай бог вам заболеть»: 79-летний Эммануил Виторган пожаловался на проблемы со здоровьем

Народный артист России ездил в Израиль в известную клинику.

«Не дай бог вам заболеть»: 79-летний Эммануил Виторган пожаловался на проблемы со здоровьем
Эммануил Виторган/globallookpress.com

Народный артист России Эммануил Виторган в Instagram признался, что у него возникли проблемы со здоровьем. Он специально ездил в Израиль в клинику к известному доктору. По словам актера, он никогда не получал за свои 79 лет удовольствия от хождения по врачам, но именно в Израиле оказался потрясен профессионализмом докторов. Виторган выразил признательность Анатолию Фримерману, который занимался его лечением.

«Ощущение, что выздоравливать стал буквально начиная с общения с вами уже по телефону, еще из Москвы! Могу сказать только одно: люди, читавшие мой комментарий, не дай Бог вам заболеть, но, если это случилось, от всего сердца желаю вам познакомиться с этим потрясающим человеком Анатолием Фримерманом! И отдельно благодарю Настеньку Плюснину, познакомившую меня с вами», — заявил Эммануил Виторган.

Народный артист России также отметил, что теперь он будет с нетерпением ждать доктора в России. Он хочет показать ему свой культурный центр.

Напомним, Эммануил Виторган снялся в более чем ста картинах. Он был трижды женат. В феврале прошлого года третья супруга актера Ирина Млодик родила ему дочь Этель. Добавим, что от второго брака с Аллой Балтер у Виторгана есть сын Максим.

Вам может быть интересно:

Сын Татьяны Васильевой пытается вернуть зрение после изнурительной диеты Садальский на два с лишним месяца вынужден отказаться от алкоголя «Мы должны просить Бога защитить нас»: ортодоксальные раввины Израиля выступили против «Евровидения»

Тэги:

Израильпроблемы со здоровьемЭммануил Виторган
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Не дай бог вам заболеть»: 79-летний Эммануил Виторган пожаловался на проблемы со здоровьем
Интересно?
Поделись с друзьями: