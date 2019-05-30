«Не дай бог вам заболеть»: 79-летний Эммануил Виторган пожаловался на проблемы со здоровьем

Народный артист России Эммануил Виторган в Instagram признался, что у него возникли проблемы со здоровьем. Он специально ездил в Израиль в клинику к известному доктору. По словам актера, он никогда не получал за свои 79 лет удовольствия от хождения по врачам, но именно в Израиле оказался потрясен профессионализмом докторов. Виторган выразил признательность Анатолию Фримерману, который занимался его лечением.

«Ощущение, что выздоравливать стал буквально начиная с общения с вами уже по телефону, еще из Москвы! Могу сказать только одно: люди, читавшие мой комментарий, не дай Бог вам заболеть, но, если это случилось, от всего сердца желаю вам познакомиться с этим потрясающим человеком Анатолием Фримерманом! И отдельно благодарю Настеньку Плюснину, познакомившую меня с вами», — заявил Эммануил Виторган.

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Народный артист России также отметил, что теперь он будет с нетерпением ждать доктора в России. Он хочет показать ему свой культурный центр.

Напомним, Эммануил Виторган снялся в более чем ста картинах. Он был трижды женат. В феврале прошлого года третья супруга актера Ирина Млодик родила ему дочь Этель. Добавим, что от второго брака с Аллой Балтер у Виторгана есть сын Максим.