Розовый или серый? Психолог раскрыл секрет новой популярной головоломки с кроссовком

Как оказалось, смысл разгадки гораздо глубже, чем написано в инструкции...

Внимание! Сейчас вы увидите популярную загадку в Рунете, которую обсуждают последние несколько дней. Она немного похожа на головоломку, которую мы отгадывали несколько лет назад, пытались определить цвет платья. Теперь пришла очередь обуви…

Что разгадывать?

На картинке мы видим кроссовок. Одни считают, что он розовый с белой подошвой и шнурками, другие — что он серый с бирюзовыми шнурками и подошвой. Какой цвет увидели вы?

Простое объяснение!

Авторы загадки объясняют различия в цветовом восприятии доминированием правого или левого полушария головного мозга. Якобы правое полушарие отвечает за творческое начало. если вы любите музыку, искусство литературу и прочее, то вы должны увидеть розовый кроссовок. Если же вам с детства говорили про развитый аналитический ум, то, скорее всего, кроссовок будет серым.

Все не так просто! Играет роль, возраст, пол, профессия и даже телефон

Эксперт портала Teleprogramma.pro, психолог Александр Кичаев, считает, что на самом деле все не так просто, как описывают авторы головоломки. Цвет кроссовка зависит от массы самых разных факторов. Сказывается даже настроение человека в тот момент, когда он рассматривает фотографию.

«Во-первых, играет роль возраст. Чем человек старше, тем у него меньше четкость визуализации, и он не так хорошо различает оттенки. Во-вторых, нужно учитывать пол. Считается, что у женщин лучше развито правое полушарие головного мозга, которое отвечает за образность, творческое начало. У мужчин больше развито левое полушарие, которое отвечает за логику, память и так далее.

Третий фактор — профессия. Например, у художников лучше развит спектральный анализ. Он может из одного цвета увидеть еще массу оттенков серого.

Четвертый фактор — оригинальный цвет кроссовка. Если он изначально был розовым с серым оттенком, большее число людей увидит розовый цвет. Если же это был серый с розовым оттенком, то большинство увидит серый.

Пятый фактор — состояние души в момент изучения рисунка. Если у человека депрессия или он в пессимистичном настроении, то он, скорее всего, увидит серый. Схема работает и наоборот: если человек на позитиве, то его взгляд будет цепляться за яркие цвета.

Шестой фактор — тип устройства, с которого человек будет разглядывать фотографию. Если устройство с высокой цветопередачей, то на нем можно увидеть больше оттенков. То есть он выдает картинку из расчета: 70% пикселей розового и 30% серого. Также будет играть роль степень освещенности, фон монитора.

Хочу отметить, что данная головоломка — не оптическая иллюзия. Здесь заложен алгоритм восприятия нашего взгляда. Конечный результат зависит от психолога, пола, возраста, состояния души, фона и технических характеристик носителя», — подытожил эксперт.