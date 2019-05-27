Здоровая жизнь

Илзе Лиепа раскрыла секрет идеальной фигуры в любом возрасте

Балерина считает, что залог успеха — специальные физические упражнения.

Илзе Лиепа раскрыла секрет идеальной фигуры в любом возрасте
Илзе Лиепа

Специальным гостем программы «Жить здорово!» на Первом канале сегодня стала Илзе Лиепа. Представляя знаменитую гостью, Елена Малышева рассказала, что балерина родила ребенка в 46 лет, очень быстро пришла в форму, а затем разработала собственный комплекс занятий для женщин.

По словам танцовщицы, активность — наиважнейшее условие хорошей физической формы.

«Каждая балерина уверена в том, что движение — это жизнь. И именно так когда-то родился метод тренировок, специально направленный на женщин, Илзе Лиепы метод», — отметила она.

Артистка рассказала, что однажды ее подруга Мария Субботовская увидела, как она проводит свою зарядку, восхитилась и предложила ей собрать собственный авторский комплекс физических упражнений.

Илзе Лиепа и Елена Малышева
Илзе Лиепа и Елена Малышева

В студии Первого канала она показала несколько несложных балетных экзерсисов, включающих движения руками и наклоны корпуса. На примере ведущих она показала, как важно выполнять упражнения с прямой спиной.

«Я вам хочу раскрыть секрет, что спину и осанку дает именно осиная талия, ощущение крепкого животика», — поделилась Лиепа.

Соведущий Малышевой, доктор Герман Гандельман, добавил, что наука изучила влияние танцев на человеческий организм и выяснила, что подобные нагрузки способствуют расширению сосудов, а значит, снижению артериального давления и рисков развития сердечных заболеваний. Кроме того, ведущие рассказали, что регулярные занятия танцами способствуют снижению уровня сахара в крови и препятствуют развитию слабоумия.

Напоследок Лиепа сказала, что танцевальная разминка проста и приятна и ее можно делать без специальной подготовки. Она посоветовала включить приятную музыку и двигаться в любом удобном ритме.

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Елена МалышеваИлзе Лиепапрограмма "Жить здорово!"
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Илзе Лиепа раскрыла секрет идеальной фигуры в любом возрасте
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