Анфиса Чехова поделилась впечатлениями после лазерной коррекции зрения

Телеведущая призналась, что ей за 15 минут сделали операцию на аппарате, создатели которого недавно получили Нобелевскую премию.

Анфиса Чехова давно рассказывала подписчикам, что ее зрение за последние годы упало до -2,5. Телеведущая давно хотела сделать операцию на глаза, так как очки и линзы ей не подходят, но боялась последствий. Всё же артистка решилась и обратилась в клинику.

Лазерная коррекция зрения приятно удивила Анфису Чехову, поскольку уже через несколько часов она смогла нормально видеть. Операция длилась 15 минут, не потребовалось обезболивающих. Чехова лишь чувствовала небольшое давление на глаза. Из-за тонкой роговицы доктор посоветовала использовать во время процедуры аппарат, создатели которого получили Нобелевскую премию.

Анфиса Чехова призналась подписчикам, что зрение у неё начало ухудшаться после 25 лет из-за света софитов на съемочных площадках. После операции звезда смогла отправлять сообщения и ходить по магазинам. На следующий день Чехова начала различать мелкий шрифт и названия улиц вдалеке. Врач пообещала телеведущей, что через некоторое время она сможет без проблем видеть абсолютно все.