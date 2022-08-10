«Жирок уходить не хочет»: Хилькевич призналась, что начала толстеть, ослабив свои тренировки

Актриса Анна Хилькевич призналась своим подписчикам, что летом 2022 года начала толстеть. Притом, что продолжает дважды в неделю заниматься спортом, почти не ест сладкое и мучное и на ночь тоже не наедается.

35-летняя звезда «Универа» рассказала, что начала анализировать свой организм и пришла к выводу, что он перестраивается после отказа артистки от электронных сигарет и кальянов. Но главная причина, почему Анна продолжает набирать вес, кроется ее в отказе от кардио-тренировок.