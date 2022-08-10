«Жирок уходить не хочет»: Хилькевич призналась, что начала толстеть, ослабив свои тренировки

Актриса Анна Хилькевич призналась своим подписчикам, что летом 2022 года начала толстеть. Притом, что продолжает дважды в неделю заниматься спортом, почти не ест сладкое и мучное и на ночь тоже не наедается.
35-летняя звезда «Универа» рассказала, что начала анализировать свой организм и пришла к выводу, что он перестраивается после отказа артистки от электронных сигарет и кальянов. Но главная причина, почему Анна продолжает набирать вес, кроется ее в отказе от кардио-тренировок.
«Все-таки иногда анализировать происходящее очень и очень полезно. Я исключила кардио, и все мои тренировки теперь очень размеренные по темпу. Вот и получается, что жирок уходить не хочет. Мышцы крепнут, а прослоечка, такая крепенькая, тоже на месте», — делится наблюдениями Хилькевич в Telegram.
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В итоге актриса поставила перед собой задачу тренироваться более интенсивно — чтобы мокрой выходить из зала. Она надеется, что уже через две-три тренировки поймет, насколько верным было ее предположение.
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