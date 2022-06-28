«Сказали, что я никогда не буду ходить»: Орландо Блум показал свои упорные тренировки в спортзале

Так что уважение к актеру вызывают не столько показанные мускулы, сколько вообще его нахождение в спортзале.

Напомним, в жизни Блума была масса травм. Он ломал левую руку, бился головой, упав с дерева, ломал нос, играя в регби, ломал правую ногу, катаясь на лыжах, и левую тоже — во время езды на мотоцикле. В 1998 году, учась в школе, он помогал другу чинить крышу террасы, выпал из окна третьего этажа и сломал спину. Несмотря на худшие прогнозы, парень покинул больницу через 12 дней после операции.

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