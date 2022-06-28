«Сказали, что я никогда не буду ходить»: Орландо Блум показал свои упорные тренировки в спортзале

27 июня голливудский актер Орландо Блум выложил в социальную сеть несколько видео своей тренировки в спортзале.
45-летний киногерой показал обнаженный торс с налитыми мышцами, в том числе и во время работы со штангой. Можно подумать, что жених певицы Кэти Перри просто хвастается атлетичной фигурой, но на самом деле в его посте есть глубокий мотивационный посыл.
«Я сломал спину, когда мне было 19, и мне сказали, что я больше никогда не буду ходить», — коротко написал Орландо.
Так что уважение к актеру вызывают не столько показанные мускулы, сколько вообще его нахождение в спортзале.
Напомним, в жизни Блума была масса травм. Он ломал левую руку, бился головой, упав с дерева, ломал нос, играя в регби, ломал правую ногу, катаясь на лыжах, и левую тоже — во время езды на мотоцикле. В 1998 году, учась в школе, он помогал другу чинить крышу террасы, выпал из окна третьего этажа и сломал спину. Несмотря на худшие прогнозы, парень покинул больницу через 12 дней после операции.
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