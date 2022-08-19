Секрет молодости Газманова: певец опубликовал видео своей ежедневной зарядки

71-летнему Олегу Газманову надоело каждый раз объяснить, как он сохраняет такую прекрасную физическую форму в свои годы.
Артист выложил в социальные сети ролик с собственной утренней зарядкой, которую ежедневно повторяет.
«Фокус в том, что ее надо делать каждый день, из года в год увеличивая нагрузки, в соответствии со своими возможностями», - пишет энергичный певец «ВКонтакте».
Для удобства зрителей Олег Михайлович озвучил каждое свое упражнение.
Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Подборку физических упражнений следует составлять под руководством профессионального тренера, который может оценить состояние вашего здоровья.
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