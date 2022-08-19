Секрет молодости Газманова: певец опубликовал видео своей ежедневной зарядки

71-летнему Олегу Газманову надоело каждый раз объяснить, как он сохраняет такую прекрасную физическую форму в свои годы.

Артист выложил в социальные сети ролик с собственной утренней зарядкой, которую ежедневно повторяет.

«Фокус в том, что ее надо делать каждый день, из года в год увеличивая нагрузки, в соответствии со своими возможностями», - пишет энергичный певец «ВКонтакте».

Для удобства зрителей Олег Михайлович озвучил каждое свое упражнение.