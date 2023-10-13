«Этого парня из своей жизни я не упущу»: Настя Ивлеева поделилась, чем занимается по утрам

В пятницу, 13 октября, популярная телеведущая Настя Ивлеева пожелала доброго утра своим подписчикам и рассказала о том, какие хорошие утренние привычки она приобрела в последнее время.

«Это теплый стакан воды по утрам на голодный желудок, перед тем, как все остальное хавать и пить. Это контрастный душ – абсолютно точно. Мы с ним две недели «на ты», но все – этого парня из своей жизни я не упущу», - поделилась Анастасия в Telegram.

«Это лимфодренажный массаж. Я его делаю не каждый день, но через день – хотя бы какую-то быструю растяжечку для нижней трети лица обязательно, шею потянуть и немножечко подренажить для пробуждения. И гимнастика, какая-то мини-растяжечка для тела семь-десять минут, просто для позвоночника и так далее».

«Все в совокупности занимает полчаса от силы. Но зато ты чувствуешь себя потрясающе. И какой-то вклад в будущее своего тела точно в этом имеется. А если нет, то это реально какая-то приятная рутина».