«Этого парня из своей жизни я не упущу»: Настя Ивлеева поделилась, чем занимается по утрам

В пятницу, 13 октября, популярная телеведущая Настя Ивлеева пожелала доброго утра своим подписчикам и рассказала о том, какие хорошие утренние привычки она приобрела в последнее время.
«Это теплый стакан воды по утрам на голодный желудок, перед тем, как все остальное хавать и пить. Это контрастный душ – абсолютно точно. Мы с ним две недели «на ты», но все – этого парня из своей жизни я не упущу», - поделилась Анастасия в Telegram.
«Это лимфодренажный массаж. Я его делаю не каждый день, но через день – хотя бы какую-то быструю растяжечку для нижней трети лица обязательно, шею потянуть и немножечко подренажить для пробуждения. И гимнастика, какая-то мини-растяжечка для тела семь-десять минут, просто для позвоночника и так далее».
«Все в совокупности занимает полчаса от силы. Но зато ты чувствуешь себя потрясающе. И какой-то вклад в будущее своего тела точно в этом имеется. А если нет, то это реально какая-то приятная рутина».
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Ивлеева отметила, что ко всему перечисленному ей надо добавить 20 минут чтения и отказ от нецензурной лексики. С регулярными занятиями спортом 32-летняя телезвезда пока тоже не подружилась.