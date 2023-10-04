«Растяжка довольно эффективна»: как избавиться от боли в мышцах после фитнеса

Стало известно, как уменьшить боль в мышцах после занятий спортом.
Неприятное ощущение после тренировок сковывает движения и убивает желание снова пойти в спортивный зал. Однако эксперты знают, как избавиться от боли.
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«Растяжка довольно эффективна в процессе восстановления. Разумеется, речь идет не о гимнастических подвигах», – отметила специалист.
«Под растяжкой в этом случае подразумевается улучшение функциональной гибкости и эластичности мышц. То есть растягивать мышцы необходимо в разумных пределах, учитывая индивидуальные особенности», – заключила эксперт в беседе с sport-express.ru.