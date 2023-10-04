«Растяжка довольно эффективна»: как избавиться от боли в мышцах после фитнеса

Стало известно, как уменьшить боль в мышцах после занятий спортом.

Неприятное ощущение после тренировок сковывает движения и убивает желание снова пойти в спортивный зал. Однако эксперты знают, как избавиться от боли.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».