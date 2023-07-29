«Неидеальная» Лена Летучая показала комплекс упражнений, которым приводит тело в порядок

29 июля телеведущая Елена Летучая опубликовала для подписчиков свою функциональную тренировку на берегу реки. 44-летняя звезда ТВ призналась, что недавно вернулась из путешествия, в котором позволяла себе есть всякие вкусности, и теперь ей нужно привести свою тело в порядок.

«Неидеальная я», - озаглавила ролик знаменитость.

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Под руководством своего тренера Павла она показала несколько упражнений с собственным весом, для которых нужен только фитнес-коврик. В утреннюю тренировку Елены вошли наклоны, прыжки, бег в упоре, отжимания, выпрыгивания на каждую ногу, а также упражнения «скалолаз» и «конькобежец».

Смотрим запись тренировки с комментариями тренера: