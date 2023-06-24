Мари Краймбрери пыталась отказаться от кубиков пресса, но «не начала себе нравиться» без них

Певица Мари Краймбрери порассуждала о своей фигуре.

В интервью YouTube-каналу «Несусвет» 30-летняя артистка призналась, что если ей когда-нибудь что-то будет сильно не устраивать во внешности, она пойдет и сделает пластику. Но, например, комплексовать от мысли, что природа не дала ей большую грудь или высокий рост, звезда не собирается. Люди в окружении девушки и так считают, что она красивая, даже когда Мари не все в себе принимает.

«Я смотрела в зеркало и думала: мне не нравится моя попа. Талия мне не нравилась, потому что у меня кубики пресса. А мне всегда хотелось, чтобы у меня просто талия была, а кубиков пресса не хотелось», - призналась Краймбрери. «Не бывает и талии, и кубиков, это невозможно физически. У тебя либо кубики пресса, либо ярко выраженная талия будет. Я стала отказываться от кубиков и делать упражнения на талию. Но я не начала себе нравиться. Подумала: «Не-не-не, я скучаю по своим кубикам, лучше вернусь обратно». Мне на самом деле нравится спортивное телосложение». «И я поняла, что просто мне всю жизнь говорили: «Ой, у тебя мужиковатый верх такой…» Да *** (плевать, - Прим. авт.) мне на мужиковатый верх, мне нравится, кубики – это классно! Когда я вижу у других девочек кубики пресса, мне кайфово от этого. Я не комплексую».

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Певица рассказала, что продолжает ухаживать за собой, но без вмешательств в собственное тело, которое она считает не просто оболочкой.

«Я смотрела интервью врача Зубаревой, она говорит: «У нас нет лишних органов». Вот мне тоже так кажется, что у меня нет лишних частей тела, нет лишнего жира, который нужно вытащить из тела. У меня нет ничего лишнего. Если я что-то хочу убрать, мне нужно брать свой мозг, брать свое туловище – идти и заниматься собой», - резюмировала звезда. «Нравиться кому-то – это, конечно, классно. Но, чтобы нравиться себе, мне поможет только это. Что бы я ни сделала при помощи хирургии, я себя вряд ли понравлюсь больше».

Так, например, Мари отказалась от нарощенных волос и стала заниматься своими собственными.