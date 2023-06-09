Дженнифер Энистон показала завидную фигуру на видео с тренировки

Дженнифер Энистон в свои 54 года все такая же фитоняшка. В последнюю пару лет она увлеклась программой спортивных упражнений Pvolve и недавно снялась в рекламе этого проекта.

Звезда «Друзей» показала свой спортивный look, упражнения и растяжки, которые она выполняет в рамках программы. Джен нравится, что это система направлена на то, чтобы тело тренировалось, но не болело. Долгие годы она считала, что если мышцы не болят, значит, упражнения прошли впустую. Теперь актриса тренируется по другому принципу.