Главное — остаться сухой: Ляйсан Утяшева показала упражнение для ягодиц со стаканом

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева порекомендовала своим подписчикам упражнение со стаканом. По словам спортсменки, оно отлично прорабатывает приводящие мышцы бедер, ягодиц и тазового дна. Выполняется в позиции лежа на спине с подогнутыми коленями.

«Зажмите стакан с водой между коленей, а корпусом опуститесь на пол. Из этого положения надавите основанием большого пальца (ноги. — Прим. авт.) вниз, а коленями вперед, одновременно зажимая ими стакан», — пояснила звезда. «Выполните пять-десять подъемов таза в той амплитуде, которая позволяет при подъеме не поднимать плечи, не напрягать шею и не отрывать нижние ребра от пола». «Затем поменяйте точку опоры с носка на пятку. В этой позиции пятки толкают коврик вниз, корпус по-прежнему изолирован и неподвижен, а стакан все еще не на полу».

Как это должно выглядеть, Утяшева показала на личном примере на видео в Telegram. Она отметила, что с первого раза не пролить стакан может не получиться. Но те, кто освоит данное упражнение, смогут остаться сухими.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Новые упражнения следует подбирать под руководством профессионального тренера, который может оценить готовность вашего тела.