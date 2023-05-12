«Генетически экстраординарна»: фитнес-тренер Дженнифер Лопес объяснила, почему у актрисы такое тело

Звездный фитнес-тренер Трейси Андерсон, которая занимается также с умопомрачительной Дженнифер Лопес, прокомментировала, откуда у кинозвезды такое сногсшибательное тело в 53 года.
«Она из тех, кого я категорически отказываюсь признавать, — цитирует Андерсон издание Variety. — Есть много людей, о которых я говорю: «Послушайте, я действительно много работала над этим человеком, и я заслуживаю похвалы». Но она не одна из них, потому что она генетически экстраординарна».
«Если бы кто-то мог закончить школу по физической грамотности с наивысшим отличием, это была бы она. Она так хорошо знает свое тело».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, на днях Джей Ло презентовала свой новый боевик «Мать», в котором большинство трюков исполнено самой актрисой.
«Я не думаю, что когда-либо снималась в таком боевике. Я сама делаю много трюков, потому что я спортивная. Но у меня есть дети, поэтому я не собираюсь рисковать. Я более пугливая, чем кто-либо на съемочной площадке», — говорит звезда в той же статье.
Она также призналась, что могла бы сыграть женщину-агента 007 — экшн-фильмов на ее счету уже предостаточно.