«Генетически экстраординарна»: фитнес-тренер Дженнифер Лопес объяснила, почему у актрисы такое тело

Звездный фитнес-тренер Трейси Андерсон, которая занимается также с умопомрачительной Дженнифер Лопес, прокомментировала, откуда у кинозвезды такое сногсшибательное тело в 53 года.

«Она из тех, кого я категорически отказываюсь признавать, — цитирует Андерсон издание Variety. — Есть много людей, о которых я говорю: «Послушайте, я действительно много работала над этим человеком, и я заслуживаю похвалы». Но она не одна из них, потому что она генетически экстраординарна».

«Если бы кто-то мог закончить школу по физической грамотности с наивысшим отличием, это была бы она. Она так хорошо знает свое тело».