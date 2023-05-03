«Притягивает и возбуждает»: Утяшева поделилась, как спорт улучшает интимную жизнь

3 мая известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева опубликовала подборку своих чувственных фото и подкинула поклонникам еще одну мотивацию заниматься спортом. Звезда уверяет, что он — в том числе йога и растяжки — влияют на качество интимной жизни.

«В первую очередь, даже самая минимальная физическая нагрузка заставляет наше сердце биться усерднее, а кровь — бежать по венам быстрее. Учеными доказано, что усиленный кровоток способствует сексуальному возбуждению, причем у обоих полов», — пишет спортсменка в Telegram.

«Также спорт повышает выносливость, что позволяет дольше и интенсивнее наслаждаться компанией друг друга. И, конечно же, во время занятий спортом повышается уровень тестостерона, что непременно положительно отражается на либидо».

«Есть еще один научный факт, который говорит о том, что спорт влияет на интимную жизнь. И это самооценка, которая вырабатывается в результате долгих и упорных занятий. Тело становится подтянутым, начинаешь гордиться собой за силу и выдержку, все это поднимает дух и влюбляет в себя. Уверенность притягивает, а порой и возбуждает».