Не диеты, а труд: Вики Одинцова рассказала, как поддерживает фигуру в форме

Популярного блогера, модель и телезвезду Вики Одинцову спросили, как часто нужно заниматься в спортзале, чтобы добиться таких результатов в фигуре, как у нее.
«Я думаю, что ты и сама знаешь, самое главное для хороших результатов – это труд, усилие и ежедневные тренировки, – рассказала 29-летняя девушка в интервью Ляйсан Утяшевой. – Раньше я занималась очень часто, а сейчас уже намного реже. Правильное питание и активный образ жизни позволяют мне оставаться в форме, не посещая тренажерный зал в ежедневном режиме».
Одинцова отметила, что для нее правильное питание – это не диеты, а именно сбалансированное питание, «когда белки, жиры и углеводы в норме».
«У каждого эти нормы, конечно, свои. Но я уже научилась интуитивно чувствовать, что нужно именно мне и моему организму. К примеру, не переедать или не доедать, если я этого не хочу», - добавила Виктория.
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Кстати, в открытых источниках приводится информация, что параметры фигуры Одинцовой составляют 90х63х92 при росте 173 сантиметра и среднем весе 55 килограммов.