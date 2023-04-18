Не диеты, а труд: Вики Одинцова рассказала, как поддерживает фигуру в форме

Популярного блогера, модель и телезвезду Вики Одинцову спросили, как часто нужно заниматься в спортзале, чтобы добиться таких результатов в фигуре, как у нее.

«Я думаю, что ты и сама знаешь, самое главное для хороших результатов – это труд, усилие и ежедневные тренировки, – рассказала 29-летняя девушка в интервью Ляйсан Утяшевой. – Раньше я занималась очень часто, а сейчас уже намного реже. Правильное питание и активный образ жизни позволяют мне оставаться в форме, не посещая тренажерный зал в ежедневном режиме».

Одинцова отметила, что для нее правильное питание – это не диеты, а именно сбалансированное питание, «когда белки, жиры и углеводы в норме».