«Она ущипнула меня за живот»: Бритни Спирс расплакалась после консультации с личным тренером

Стало понятно, зачем Бритни Спирс снимает для соцсетей странные видео своих танцев. Оказывается, она таким образом хочет показать поклонникам, что выглядит не так запущено, как на фотографиях папарацци. 41-летняя поп-звезда написала уже несколько постов, в которых обвиняет уличных фотографов в том, что их снимки выставляют ее рохлей.

Например, на днях у Бритни сломалась машина. Пока беспомощная звезда ждала на дороге мужа, папарацци сфотографировали ее с выпирающим животом. Спирс настаивает, что ее тело выглядит иначе, чем на снимках уличных фотографов. После дорожного инцидента она даже пригласила домой личного тренера, но и этот опыт расстроил артистку.