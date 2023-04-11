«Она ущипнула меня за живот»: Бритни Спирс расплакалась после консультации с личным тренером

Бритни Спирс

Бритни Спирс. Фото: Global Look Press

Певица настаивает, что на самом деле выглядит не такой запущенной, как на фотографиях папарацци.

Стало понятно, зачем Бритни Спирс снимает для соцсетей странные видео своих танцев. Оказывается, она таким образом хочет показать поклонникам, что выглядит не так запущено, как на фотографиях папарацци. 41-летняя поп-звезда написала уже несколько постов, в которых обвиняет уличных фотографов в том, что их снимки выставляют ее рохлей.

Например, на днях у Бритни сломалась машина. Пока беспомощная звезда ждала на дороге мужа, папарацци сфотографировали ее с выпирающим животом. Спирс настаивает, что ее тело выглядит иначе, чем на снимках уличных фотографов. После дорожного инцидента она даже пригласила домой личного тренера, но и этот опыт расстроил артистку.

«Первое, что она сделала со мной, было буквально… Я не вру, она ущипнула меня за кожу на животе и ногах и сказала, что мне нужно вернуть свое молодое тело… Какого черта она это сделала? Это заставило меня плакать, — пишет Бритни в посте от 10 апреля. – Естественно, я не стала ее нанимать, я делаю это сама! Я тренируюсь по 45 минут три раза в неделю. И все!»

«Я делюсь этим, потому что много работала, чтобы привести себя в форму, но я не выгляжу так, как на фотографиях, которые делают папсы! Бог знает, что мое тело не идеально, но я действительно хотела поделиться тем, как мое тело выглядит на данный момент (в видео с танцем, - Прим. авт.)».

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Пожелаем Бритни усердия на пути к стройной фигуре. Хотя больше волнует вопрос, где ее новые концерты.

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