«Отлично выглядит, ничего не делая»: Виктория Бекхэм позавидовала фигуре своего мужа в спортзале

25 марта Виктория Бекхэм поделилась фотографиями из домашнего спортзала. 48-летняя певица и дизайнер показала, как тренируется сама, а заодно засветила своего мужа-футболиста без рубашки.
«В то время, как один из нас очень много работает… Другой отлично выглядит, ничего не делая», — подписала пост Виктория, намекая на то, что Дэвиду не нужны тренировки, чтобы быть в форме.
Дэвид и Виктория Бекхэмы в спортзале. Фото: соцсети
Британская дама как бы хотела немного пожаловаться на суровую женскую долю, но мы-то все понимаем скрытый посыл: мол, смотрите, какой у меня муж красавец.
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Напомним, Дэвиду Бекхэму 47 лет, он покинул профессиональный спорт в 2013 году. И все еще не растерял прекрасную спортивную форму, как вы можете заметить.