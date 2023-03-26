«Отлично выглядит, ничего не делая»: Виктория Бекхэм позавидовала фигуре своего мужа в спортзале

Британская дама как бы хотела немного пожаловаться на суровую женскую долю, но мы-то все понимаем скрытый посыл: мол, смотрите, какой у меня муж красавец.

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Напомним, Дэвиду Бекхэму 47 лет, он покинул профессиональный спорт в 2013 году. И все еще не растерял прекрасную спортивную форму, как вы можете заметить.