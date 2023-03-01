Кейт Миддлтон «обогнала» принца Уильяма на велотренажере, будучи в юбке и на каблуках

Веселые соревнования прошли 28 февраля в Центре досуга и фитнеса Aberavon в Южном Уэльсе (Англия). Спортзал посетили с рабочим визитом принц Уильям и Кейт Миддлтон. Работники организации предложили знаменитым супругам 45-секундную гонку на велотренажерах.

Результат заезда: победила Кейт, несмотря на то что была в юбке и на каблуках. Ну кто так одевается в тренажерный зал, принцесса?

«Она сказала нам, что выиграла, но им было жаль ее, потому что она была на каблуках», — цитирует одного из участника события издание People.

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Кэтрин даже дали награду за эту победу. Наверняка Уильям как джентльмен позволил своей даме его обойти. А что если нет?