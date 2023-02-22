«Интимная жизнь будет приносить еще больше удовольствия»: Утяшева посоветовала мужчинам полезную привычку

Известная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева написала большой пост о влиянии ЗОЖ на интимную жизнь. Правильное питание, физическая активность и здоровые привычки могут изменить секс в лучшую сторону, считает 37-летняя спортсменка.

«Лишний вес и проблемы с ним связанные (к примеру, одышка, плохое кровообращение, быстрая утомляемость) — негативно сказываются на романтических отношениях, — пишет Утяшева в Telegram. — Чтобы быть в форме, нужно следить не только за питанием, но и за физической активностью. Это поможет подтянуть фигуру, стать выносливее, энергичнее, улучшить кровообращение. Кроме того, когда вы занимаетесь спортом, происходит выброс гормонов радости».

«Мужчинам я бы посоветовала обратить внимание на растяжку. И да, это уже давным-давно не исключительно лишь женский вид спорта. Сильному полу упражнения на стретчинг помогут улучшить кровообращение органов таза и не допускать застоев, которые сильно влияют на мужское здоровье. И это не говоря уже о крепких ногах, спине и эластичных суставах, добавляющих бонусов в процессе ухаживания за женским полом».

«Как итог: интимная жизнь будет приносить еще больше удовольствия, если заниматься ею физически подготовленными".