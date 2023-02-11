Росомаха вернется: 54-летний Хью Джекман накачал себе руки, как у супергероя

Ого-го! А Хью Джекман-то не врал, что будет упорно качаться для возвращения к роли Росомахи в «Дэдпуле-3»!

10 февраля он выложил в социальную сеть фото из тренажерного зала, на котором он поднимает увесистую гантелю. И рука у 54-летнего актера, надо сказать, поистине достойна супергероя из комиксов.