Росомаха вернется: 54-летний Хью Джекман накачал себе руки, как у супергероя

Ого-го! А Хью Джекман-то не врал, что будет упорно качаться для возвращения к роли Росомахи в «Дэдпуле-3»!
10 февраля он выложил в социальную сеть фото из тренажерного зала, на котором он поднимает увесистую гантелю. И рука у 54-летнего актера, надо сказать, поистине достойна супергероя из комиксов.
Хью Джекман - лучше его не бесить. Фото: соцсети
В подписи к фото Хью подколол своего друга и коллегу Райана Рейнольдса, который тоже сейчас тренируется перед съемками «Дэдпула-3».
«Ему всего 46 лет (Рейнольдсу, - Прим. авт.), — отметил Джекман. - Я старше. Но это не соревнование».
Ну конечно! А потом выложите видео, где вы меряетесь бицухами!
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Но, в любом случае, Хью однозначно заслужил респект от Джигана.