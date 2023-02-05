«Будете чувствовать себя хорошо»: «Человек-муравей» из Marvel рассказал, как худел для роли супергероя

17 февраля на Западе состоится премьера нового блокбастера киновселенной Marvel - «Человек-муравей и Оса: Квантомания». А пока что исполнитель главной роли, 53-летний актер Пол Радд рассказал в новом интервью, как он похудел и подкачался, чтобы снова сыграть супергероя.
Оказалось, что главный фитнес-секрет артиста – это сон.
«Потом диета. Потом гири. Потом кардио, - рассказывает Пол на страницах журнала Men’s Health. – Но самая важная часть тренировок — это сон. Люди заводят будильник, затем спят четыре часа и встают, чтобы потренироваться. Они оказывают себе этим медвежью услугу».
По словам актера, спасть нужно минимум восемь часов в сутки. Утро кинозвезды начинается с чашки кофе, затем он выполняет кардио-упражнения и только потом что-то съедает. До того, как он стал супергероем на экране, ему даже не приходило в голову так жить.
«Я поднимаю тяжести по крайней мере три раза в неделю, — продолжил Радд. - Если вы сделаете фитнес частью своего образа жизни, вы просто будете чувствовать себя хорошо».
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Актер признался, что соблюдать диету для него пытка. Но помогает четко поставленная цель – если нужно через четыре месяца появиться в кадре без рубашки, мужчина активизируется и настраивает себя на борьбу с лишним весом. В киновселенной Marvel даже муравей выглядит как атлет!
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