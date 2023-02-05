«Будете чувствовать себя хорошо»: «Человек-муравей» из Marvel рассказал, как худел для роли супергероя

Актер признался, что соблюдать диету для него пытка. Но помогает четко поставленная цель – если нужно через четыре месяца появиться в кадре без рубашки, мужчина активизируется и настраивает себя на борьбу с лишним весом. В киновселенной Marvel даже муравей выглядит как атлет!

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