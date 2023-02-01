Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной показала накаченное тело, придя на телешоу

В новом выпуске передачи «Секрет на миллион» появится внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной — 33-летняя Анна Трегубенко. Девушка расскажет о проблемах в звездной семье и о том, как в определенный момент почувствовала себя нелюбимой.
Найти и полюбить себя героине помог спорт. Уже два года, как Анна занимается пауэрлифтингом. Ее тело в значительной степени изменилось. В студии девушка предстала настоящим бодибилдером. Ее вес около 90 килограммов.
«Возле зеркала прохожу… О, господи, кто там?! Да это я!» — со смехом рассказала Трегубенко.
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В той же передаче она поделится, что увлечение бодибилдингом могло привести к весьма опасным последствиям. Но, в целом, девушка довольна своим телом и отмечает, что на пляже быстро попадает в центр внимания окружающих мужчин.