Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной показала накаченное тело, придя на телешоу

В новом выпуске передачи «Секрет на миллион» появится внучка актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной — 33-летняя Анна Трегубенко. Девушка расскажет о проблемах в звездной семье и о том, как в определенный момент почувствовала себя нелюбимой.

Найти и полюбить себя героине помог спорт. Уже два года, как Анна занимается пауэрлифтингом. Ее тело в значительной степени изменилось. В студии девушка предстала настоящим бодибилдером. Ее вес около 90 килограммов.