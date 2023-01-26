«Пирожное с конфетой резко выпадают из ручонок»: Андреева поделилась лайфхаком на стройность

26 января известная телеведущая Екатерина Андреева опубликовала в социальной сети селфи на фоне статуи Ольги Слуцкер с веслом, стоящей в здании фитнес-клуба World Class. Диктор новостей поделилась этим фото не просто так, а в качестве собственного лайфхака к похудению.
Екатерина Андреева и ее кумир. Фото: t.me/ekaterinaandreeva_official
«Если я хочу съесть что-то сладкое или вообще лишнее (открыть ворота вседозволенности), я вспоминаю про эту статую Ольги с веслом, встаю рядом или смотрю на это фото, и все желание повредить себе любимой пропадает напрочь», - пишет Андреева в Telegram.
«Во-первых, я представляю, как Ольга Слуцкер, основательница World Class припечатает меня веслом по шапочке, а во-вторых, я вижу ее фигуру, и пирожное с конфетой как-то резко выпадают из ручонок, уже поднесенных было к ротику. Вот такой лайфхак на стройность. Дарю тем, кому это надо. Остальные маршируют в кондитерскую».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, информация о возрасте телеведущей в Сети разнится – 57 ей лет или же 61. Но все сходятся в том, что выглядит Екатерина просто потрясающе. Кто бы знал, что секрет этой стройности кроется в женщине с веслом.