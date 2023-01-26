«Пирожное с конфетой резко выпадают из ручонок»: Андреева поделилась лайфхаком на стройность

«Если я хочу съесть что-то сладкое или вообще лишнее (открыть ворота вседозволенности), я вспоминаю про эту статую Ольги с веслом, встаю рядом или смотрю на это фото, и все желание повредить себе любимой пропадает напрочь», - пишет Андреева в Telegram.

«Во-первых, я представляю, как Ольга Слуцкер, основательница World Class припечатает меня веслом по шапочке, а во-вторых, я вижу ее фигуру, и пирожное с конфетой как-то резко выпадают из ручонок, уже поднесенных было к ротику. Вот такой лайфхак на стройность. Дарю тем, кому это надо. Остальные маршируют в кондитерскую».